Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco’ya, eylül ayında yapılan saldırı sonrasında Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları uçtu. Bu gelişme, iç piyasada motorin ve benzinde yüklü tutarda zammı gündeme getirdi. Bayiler, bağlı oldukları dağıtım şirketlerinden yoğun biçimde akaryakıt talebinde bulundu.

SHELL’E YÖNELİK ŞİKAYETLER

Ankara’ya enerji yönetimine, Shell’in akaryakıt taleplerini karşılamadığı yönünde şikayetler ulaştı. EPDK, bu şikayetler ve iddialar üzerine Shell’i soruşturma kıskacına aldı.

Kurum, yazılı bir açıklama yaparak, Shell hakkında bayilere istediği akaryakıtı vermediği iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, “Shell Petrol AŞ’nin herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmamasına rağmen, bayilerinin istediği akaryakıtı vermediği ya da çok sınırlı miktarda verdiği gelen şikayetler doğrultusunda tespit edilmiştir. İsmi ne olursa olsun, hiçbir dağıtım şirketinin serbest piyasa koşullarında belirlenen akaryakıt fiyatları üzerinden manipülasyon yapmasına ve tüketiciyi mağdur etmesine izin verilmeyeceği bilinmelidir. EPDK, piyasa faaliyetlerini bozacak bu tip girişimlerle ilgili gerekli adımları atmakta tereddüt göstermeyecektir” denildi.



KARAR BEKLENİYOR

EPDK, bu açıklama sonrasında kolları sıvadı. Enerji devi Shell hakkında 5 ayı aşkın süredir devam eden soruşturma, karar aşamasına geldi. Kurul’un, Shell soruşturmasını (yüksek olasılık) bu hafta karara bağlayabileceği belirtiliyor.

Peki, ne tür bir ceza bekleniyor? Shell’e, “mevzuata aykırılık”tan ya da “mevzuatı ihlal”den 2 milyon 750 bin TL dolayında para cezası kesilebileceği kaydediliyor. Gözler, EPDK’ya ve çevrildi.