UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta. Merakla beklenen Sheriff Trispol Manchester United maçı için sporseverler araştırmalara başladı. Maç ile en çok ne zaman ve saat kaçta oynanacağı araştırılıyor. Peki, Sheriff Trispol Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte haberimizin detayları...