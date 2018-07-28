Shinnik - Spartak Moscow II maçı öncesi rakamlar

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Shinnik, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Spartak Moscow II takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:00. Shinnik 6 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Spartak Moscow II 4 puanda ve 9. sırada. Shinnik, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Spartak Moscow II son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 454. İddaa'da Shinnik kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Spartak Moscow II kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Shinnik son hafta oynanan Zenit St. Petersburg II maçında 1-0 yenildi.

Spartak Moscow II, Sibir Novosibirsk karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Spartak Moscow II, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Spartak Moscow II, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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