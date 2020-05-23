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Show TV'de şeker tadında, eğlence dolu bir bayram!

Show TV birbirinden eğlenceli film ve programlarıyla bayram coşkusunu evlerinize getiriyor. Bayramın birinci günü izlemeye doyamadığınız, sımsıcak bir aile hikayesi Bizim Aile, hemen arkasından küçük bir yalandan doğan büyük bir aşk hikayesi Yalancı Yarim ekrana geliyor. İşte Show TV bayram programı...

Show TV

Show TV'de şeker tadında, eğlence dolu bir bayram geliyor. Programlar, filmler yine Show TV'de izlenecek.

Bayramın birinci günü izlemeye doyamadığınız, sımsıcak bir aile hikayesi Bizim Aile, hemen arkasından küçük bir yalandan doğan büyük bir aşk hikayesi Yalancı Yarim ekrana geliyor.

İkinci günde de komedi hız kesmeden devam ediyor. Çakallarla Dans ile başını belaya sokmada usta dört arkadaşa çok güleceksiniz. Temaşa sanatı olmadan bayram olur mu? Hemen ardından Güldür Güldür Show sevenleriyle buluşuyor.

Bayram bitti diye üzülme, evde kaldım diye dert etme! Bu ekibin hastası olduk, Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede ile eğlenceye hazır olun. Kahkaha bitmiyor, Güldür Güldür Show ile yine gülmekten karnınız ağrıyacak!

Bayram coşkusunu her zamanki gibi Show TV'de yaşayın!

İşte Show TV Bayram Tanıtımı:

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