Sofi’nin vurulması Devran’ı çileden çıkarırken tüm intikam planlarını ona göre değiştirdi. Sofi hastanede yaşam savaşı verirken Devran da başta onu vuran Kuduz’un peşine düştü. Cengiz’in muhbir olduğu bilgisini kullanarak İskender’i tuzağa çekmeye karar verdi. Devran herkesi yanıltarak Sofi’nin intikamını tam da onun istediği biçimde almayı başardı ve Kuduz’u polise teslim etti. Karga ise İmre ve Devran’ı öğrendikten sonra İmre’yle Devran konusunda yüzleşti. Fakat Devran bu yüzleşme haberini aldığı gibi soluğu Karga’nın evinde aldı. İmre’yi Karga’nın yanından alan Devran, Karga’yla da açık açık restleşti. Sonrasında Devran’ın aile olmaları üzerinden yaptığı konuşma ise İmre’yi derinden etkiledi.