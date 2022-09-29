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SHOW TV'nin yeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin afişi yayınlandı!

Başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen afişi yayınlandı

SHOW TV'nin yeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin afişi yayınlandı!
SHOW TV'nin yeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin afişi yayınlandı!
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HABERTURK.COM

SHOW TV'de ekrana gelecek, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını ise Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı sezonun iddialı dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen afişi yayınlandı. Senaryosunu Melis Civelek’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu dizi çok yakında izleyicisiyle buluşacak.

Usta oyuncu kadrosu ve yayınlanan afişiyle dikkatleri çeken dizi; farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları 'Doğa' (Sıla Türkoğlu) ve 'Fatih’in (Doğukan Güngör), yıldırım nikahıyla evlenmesinin ardından gelişen çarpıcı olayları konu alıyor.

Geçtiğimiz günlerde çekimlerine İstanbul’da başlanan yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca; Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler rol alıyor.

'Kızılcık Şerbeti', yakında SHOW TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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