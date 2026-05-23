SHOW TV'nin yeni dizisi 'Muhtemel Aşk'ın okuma provası gerçekleşti

SHOW TV’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, MF Yapım’ın yeni dizisi 'Muhtemel Aşk', okuma provasını gerçekleştirdi. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dizinin oyuncu kadrosu, ilk kez bir araya gelerek senaryo okuması yaptı.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk'ın okuma provasından renkli anlar dikkat çekerken, oyuncular arasındaki uyum da şimdiden merak uyandırdı.

30’lu yaşlarında, kariyer basamaklarını kendi emeğiyle tırmanan Defne (Ayça Ayşin Turan), annesinin ona öğrettiği gibi hayatını hep kendi ayakları üzerinde kurmuştur. Güçlü, kontrollü ve alıştığı düzenden vazgeçmeyen Defne, bir gün aslında ne kadar yorulduğunu ve yalnızlaştığını fark eder. Belki de artık hayatında ilk kez gerçekten âşık olmanın zamanı gelmiştir.

Ancak karşısına çıkan iki adam, her şeyi altüst edecektir. Kadir’in (Ekin Koç) doğrudan ve sarsıcı tavrı ile Tolga’nın (Feyyaz Şerifoğlu) dengeleri değiştiren oyunları arasında kalan Defne için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, kıskançlıklar, meydan okumalar ve kaçtıkça büyüyen bir çekim; izleyiciyi tutkulu bir aşk hikâyesinin içine çekecek.

Kadrosunda ayrıca Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber’in yer aldığı 'Muhtemel Aşk'ın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

'Muhtemel Aşk' çok yakında SHOW TV’de.