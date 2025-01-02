SHOW TV yine zirvede

Birbirinden iddialı yapımlarıyla fark yaratan, Türkiye'nin en renkli ve yenilikçi kanalı SHOW TV, Ekim ve Kasım aylarında olduğu gibi Aralık ayında da yine 'En çok izlenilen' kanal oldu.

Sevilen dizileri, programları ve ana haber bültenleriyle, sezonda birinciliği elde eden SHOW TV; '20+ABC1 Kategorisi Prime Time', 'AB Kategorisi Prime Time' ve 'AB Kategorisi Tüm Gün'de Aralık ayında da zirveye yerleşti.