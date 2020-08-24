Shrek: Sonsuza Dek Mutlu Türkçe dublaj seslendirmesinde kimler var?

SHREK: SONSUZA DEK MUTLU TÜRKÇE DUBLAJ SESLENDİRMESİNDE KİMLER VAR?
Okan Bayülgen - Shrek
Sezai Aydın - Eşek
Oya Prosçiler - Prenses Fiona
Engin Alkan - Çizmeli Kedi
Özgür Özdural - Rumpelstiltskin
Osman Gidişoğlu - Kral Harold
Rüçhan Çalışkur - Kraliçe Lillian
Boğaçhan Sözmen - Brogan
Sercan Gidişoğlu - Zencefil Adam Kurabiye
Özgür Özdural - Pinokyo
İsmail Yıldız - Kurt
Ali Ekber Diribaş - Doris
Murat Şenol - Mabel
Seslendirme Yönetmeni - Murat Şenol
SHREK: SONSUZA DEK MUTLU KONUSU
Shrek ve eşi Prenses Fiona, çocukları ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bu mutluluklarına dostları çizmeli kedi, eşek ve eşeğin yavruları da eşlik etmektedir. Zaman tersine dönmüş gibidir. Bu iyi aile babası rolü zamanla Shrek'e sıkıcı gelmeye başlar. Artık, çevresindekileri korkutarak kendinden kaçırdığı eski günlerdeki halinden çok farklıdır. Kendini gerçek bir dev gibi hissettiği günleri çok özleyen Shrek, kötü kalpli Rumpelstilzchen ile bir anlaşma imzalar. Aslında Rumpelstilzchen, onu oyuna getirmiştir. Shrek anlaşma sonrası kendini farklı bir yerde, farklı bir zamanda bulur. Bu dünyanın kralı Rumpelstilzchen'dir. Ve bu yeni dünyada devler avlanmaktadır. Shrek, prenses Fiona ile hiç karşılaşmamıştır. Üstelik eski dostları da onunla tanıştıklarını hatırlamaz. Shrek'in yeni görevi her şeyi eski haline getirmek ve gerçek aşkı ile dostlarını yeniden kazanmaktır. Bu uğurda birbirinden heyecanlı maceralara atılır.
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