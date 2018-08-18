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Sibel Can, “Yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Buradan sonra Kuşadası, Marmaris ve Datça da olacağım. Albüm çok güzel gidiyor. Konser maratonu bittikten sonra Bodrum’a tatile geleceğim” diye konuştu.