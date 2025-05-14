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        Haberler Magazin Sibel Taşçıoğlu'ndan Yasemin Sakallıoğlu'na övgü dolu sözler - Magazin haberleri

        Sibel Taşçıoğlu'ndan Yasemin Sakallıoğlu'na övgü dolu sözler

        Yasemin Sakallıoğlu'nun gösterisini izleyen Sibel Taşçıoğlu, kuliste bir araya geldiği komedyene sosyal medyada övgüler yağdırdı. Taşçıoğlu; "Enerjisi sahneyi sarıyor, resmen terapi gibi" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 19:44 Güncelleme: 14.05.2025 - 19:44
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        Sibel Taşçıoğlu, komedyen Yasemin Sakallıoğlu’nun gösterisinin ardından kuliste Sakallıoğlu ve yönetmen Şenol Sönmez ile bir araya geldi. Sakallıoğlu ile sohbet eden Taşçıoğlu, gösteriye duyduğu beğeniyi sosyal medya hesabından övgü dolu sözlerle dile getirdi.

        Sibel Taşçıoğlu paylaşımında; "Yasemin Sakallıoğlu sahnede döktürüyor. Enerjisi sahneyi sarıyor, resmen terapi gibi. Kahkaha garantili… Yaseminciğim harikasın. Arkadaşım Şenol Sönmez’le de hasret giderdik" ifadelerine yer verdi.

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        Yasemin Sakallıoğlu ise Sibel Taşçıoğlu'nun bu övgüsüne; "Harika varsa o sensin" diyerek yanıt verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Yasemin Sakallıoğlu
        #Sibel Taşçıoğlu
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