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Savunma Sanayii Başkanlığı ve Teknopark İstanbul, Türkiye’nin siber güvenlik ekosisteminin gelişimi için “Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı”nı başlatmak üzere anlaşmaya vardı.

IDEF’21’de Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu’nun katılımıyla imza töreni düzenlendi

Yapılan açıklamaya göre, “Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı” kapsamındaki iş birliği protokolüne yönelik çalışmalar Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi binasında açılacak siber güvenlik kuluçka merkezinde hayata geçirilecek. Programın yürütülmesi Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi ekibi önderliğinde Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ekibi koordinasyonunda olacak.

Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı ile COVID-19 salgını öncesi ve sonrası hızla devam eden dijital dönüşümün beraberinde getirdiği siber tehditlere karşın yenilikçi siber güvenlik girişimlerin artması, siber saldırıların azalmasına katkı sağlanması ve kurulacak olan yeni siber güvenlik merkezlerine altyapı faaliyetlerinde farklı bakış açısı kazandırılması hedefleniyor.

Öte yandan program kapsamında, yenilikçi iş fikrini prototip aşamasına getirmiş siber güvenlik girişimlerin yaşadıkları sorunlara çözüm yolları bulunması, global pazara açılmalarındaki engellerin kaldırılması, iş birlikleri kurabilmeleri ve global başarı yakalamaları sağlanacak, eğitimler, teknik mentorluk ve danışmanlık, psikolojik destek, yatırıma erişim, pazarlama desteği, altyapı imkanları gibi kalemler, hedeflerin gerçekleşmesi için çok sayıda üniversite ve kurumsal firmaların iş birliği ile sunulacak.