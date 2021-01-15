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Siber Vatan nedir? Siber Vatan eğitiminin amacı nedir?

Siber Vatan kelimesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın ardındandikkat kesilen bir konu oldu. Siber Vatan, dijital dünyadaki varlık açısından önemli bir proje olarak dikkat çekerken konuya ilişkin detayları sizler için hazırladık. Peki Siber Vatan nedir? Siber Vatan eğitiminin amacı nedir?

Siber Vatan nedir? Siber Vatan eğitiminin amacı nedir?

Siber Vatan Projesi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından oluşturulmuş ve 2014 yılından itibaren Proje Çerçevesinde çeşitli eğitim ve kapasite geliştirilme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu proje ile ülkemizin ulusal stratejilerine hizmet ederken aynı zamanda yetişmiş insan gücünün artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca proje kapsamında teknik eğitimlerin yanı sıra inovatif düşüncenin artırılması çalışmaları yürütülmektedir.

SİBER VATAN EĞİTİMİNİN AMACI NEDİR?

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından girişimcilik kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle Siber Güvenlik kapsamındaki teknik eğitimler, Girişimcilik Eğitimleri, Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimleri ve İnovasyon Eğitimi gibi inovatif fikirleri tetikleyen amaca yönelik özel eğitimlerle desteklenmektedir. Ayrıca siber güvenlik ve yazılım alanında yetkin firmaların bölgemizde yatırıma çekilmesi ve melek yatırımcı görüşmeleri de yapılmaktadır.

Bu sayede farklı düşüncesi olan yetenekli bireylerin hayallerini hayata geçirmeleri için uygun şartların oluşması sağlanmaktadır.

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