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SİBERAY'dan bayram öncesi 'araç kiralama' uyarısı

Bayram öncesinde araç kiralayacak olanlara altın tavsiyeler geldi. SİBER Suçlarla Mücadele Başkanlığı (SİBERAY), vatandaşları araç kiralamalarında dikkat edilmesi gereken konular hakkında vatandaşları uyardı

Bayramda araç kiralayacaklar dikkat! SİBERAY'dan 'araç kiralama' uyarısı - Son dakika ekonomi haberleri
DHA

SİBER Suçlarla Mücadele Başkanlığı (SİBERAY), bayram öncesi araç kiralamalarında dikkat edilmesi gereken konular hakkında vatandaşları uyardı.

SİBERAY'dan yapılan yazılı açıklamada vatandaşların bayram süreci boyunca yapacakları araç kiralamalarında dikkat etmesi gereken hususlara değinildi.

Yapılan açıklamada, araç kiralamasının yapılacağı sitenin güvenilirliğinin önemine vurgu yapılarak, "Kiralama yapacağınız internet sitelerinin URL adreslerinde sitenin güvenli olduğunu tanımlayan https:// protokolü olup olmadığını kontrol edin. İnternet sitelerinin arama motoru sonuçlarında üst sıralarda çıkmasının o sitenin güvenilir olduğu anlamına gelmeyeceğini unutmayın. Ödemelerinizi kişisel hesaplara değil, şirket veya firma hesaplarına ödemeyi tercih edin. Düşük ücretlendirmelere karşı şüpheyle yaklaşın. Şüphe duydunuz durumlarda, fiziki olarak görmediğiniz araçlar için herhangi bir ödeme/ön ödeme gerçekleştirmemeye özen gösterin" denildi.

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