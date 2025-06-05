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        Haberler Objektife Takılanlar Sibil Çetinkaya'dan Bodrum çıkarması - Magazin haberleri

        Sibil Çetinkaya'dan Bodrum çıkarması

        Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, tatil sezonunu Bodrum Cennet Koyu'nda deniz ve güneşin tadını çıkararak açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 21:54 Güncelleme: 05.06.2025 - 21:54
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        Sibil Çetinkaya'dan Bodrum çıkarması
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile iki yıllık ilişkisini noktalayan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

        Denize girmek için Cennet Koyu'nu tercih eden Sibil Çetinkaya, arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi.

        Sibil Çetinkaya, gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

        Sibil Çetinkaya, ayrıca fit görünümüyle de oldukça dikkat çekti.

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        #Şükrü Özyıldız
        #Sibil Çetinkaya
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