Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Sıcak havada ağır, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçının | Sağlık Haberleri

        Sıcak havada ağır, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçının

        Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, birçok sağlık sorununu da beraberinde getirdiğini söyleyerek, "Sıcak çarpması ve benzeri durumlar en çok yalnız yaşayan 65 yaş üstü bireylerde görülüyor. Bunun yanında aşırı kilo, kronik hastalıklar ve bazı ilaçların kullanımı da riski artırıyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:38 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İl Müdürü Damkacı, özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve açık alanda çalışanların sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor. Havanın ısınmasıyla birlikte vücut ısısı da yükseliyor ve vücut bu duruma terleme yoluyla uyum sağlamaya çalıştığını söyleyen Damkacı sözlerine şöyle devam etti:

        2

        Dr. Ferhat Damkacı, "Aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısını dengelemek her zaman mümkün olmuyor. Bu durum, özellikle yaşlılar, dört yaşından küçük çocuklar, hamileler, kronik hastalığı olanlar ve bakıma ihtiyacı olan bireyler için ciddi riskler oluşturabiliyor. Ayrıca şişmanlık, kalp hastalıkları, yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi faktörler de vücudun ısıyı dengeleme yeteneğini olumsuz etkiliyor. Sıcak çarpması ve benzeri durumlar en çok yalnız yaşayan 65 yaş üstü bireylerde görülüyor. Bunun yanında aşırı kilo, kronik hastalıklar ve bazı ilaçların kullanımı da riski artırıyor. Özellikle sokakta yaşamak zorunda kalanlar ve evsiz bireyler bu risk grubunun başında geliyor."

        3

        Dr. Ferhat Damkacı açıklamasının devamında, sıcak havalarda sağlığın korunması için alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı: "Mecbur kalınmadıkça günün en sıcak saatleri olan 10.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkılmamalı. Dışarı çıkılması gerekiyorsa açık renkli, bol ve pamuklu giysiler tercih edilmeli şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalı. Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı, güneş gören pencereler perde ya da güneşliklerle gölgelendirilmelidir.

        4

        Vücut ısısının düşürülmesi için sık sık duş alınmalı ya da en azından yüz, el, ense ve ayaklar soğuk suyla serinletilmelidir. Beslenmede ise özellikle sıvı alımına dikkat edilmesi gerekiyor. Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre su içilmeli. Kafeinli ve gazlı içeceklerden uzak durulmalı, bunların yerine su, ayran, taze meyve suyu gibi içecekler tercih edilmeli.

        5

        Ayrıca ağır, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçınılmalı sebze, meyve ve hafif gıdalarla beslenilmelidir. Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı, hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Sıcak havaların etkilerinden korunmak için bireylerin bilinçli hareket etmesi büyük önem taşıyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar ile yalnız yaşayan yaşlı bireylerin bu dönemde daha yakından izlenmesi gerektiği belirtiliyor."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
        AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
        Dev ağaç dalı 11 kişiyi hastanelik etti!
        Dev ağaç dalı 11 kişiyi hastanelik etti!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Sağanak yağmur var!
        Sağanak yağmur var!
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?