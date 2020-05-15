Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
YORUMLAR