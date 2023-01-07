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Antalya'da 92 yılın aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması rekoru kırıldı

İklim değişikliğinin etkileri Türkiye'de de görülüyor. Yağışların azalmasından Antalya da nasibini aldı. Gözde turizm bölgesinde son 92 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

SICAK! Son dakika: Antalya'da 92 yılın aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması rekoru kırıldı
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DHA

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da son 92 yılın aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması rekoru kırıldı. Ölçümlerin başladığı 1930'dan bu yana daha önce 1960'ta 18,8 derece ölçülen maksimum sıcaklık ortalaması, aralık ayında 19,1'e ulaştı.

Yurt genelinde geçen yıl Aralık ayında etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar arttı. Turizm kenti Antalya'da da ay boyunca etkili olan sıcak hava nedeniyle ortalama sıcaklık, mevsim normali olan 1,7 derecenin 2 derece üzerine çıkıp, 13,7 dereceye ulaştı. Kentte aralık ayında ölçülen en yüksek sıcaklık, 22,2 dereceye ulaşırken en düşük ise 4,2 derece oldu.

Ölçümlerin yapıldığı 1930'dan bu yana kentte maksimum sıcaklık ortalaması, daha önce 1960'ta 18,8 derece ölçülürken 92 yıl sonra rekor kırıldı. Sıcaklıkların yüksek seyrettiği geçen ay maksimum sıcaklık ortalaması, 19,1 dereceye ulaştı.

MEVSİM NORMALLERİNİN 2 DERECE ÜZERİNDE

Aralık ayının sıcaklık bakımından yüksek seyrettiğini belirten Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, "Aralık ayı boyunca açık ve az bulutlu hava hakimdi. Yağışlarımız mevsim normallerinde oldu ancak yer yer özellikle batı ilçelerinde çok kuvvetli yağışlar da aldık. Genel itibarıyla sıcak ve az yağışlı bir ay olarak kayıtlara geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü arşiv bilgilerimize baktığımızda, aralık ayının mevsim normallerinin 2 derece üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Aralık ayı ortalama sıcaklığımız 13,7 oldu" dedi.

SICAKLIK REKORU

Sıcaklık bakımından yeni rekor kırıldığını söyleyen Gültekin, "Uzun yıllar maksimum sıcaklık ortalaması 16,7 derece. Bu durum uzun yıllara göre maksimum sıcaklığın 2,4 derece daha yüksek seyrettiğini gösteriyor. Aralık ayı minimum sıcaklık ortalaması 9.7, uzun yıllarda ise 7,7 derece. Geçen yıl aralık ayında ölçülen en yüksek sıcaklık 22.2, en düşük ise 4,2 derece oldu. Geçmiş yılların aralık ayı değerlerine baktığımızda ise maksimum sıcaklık ortalaması en son 1960 yılında 18,8 derece ölçülmüştü. Bu sene o değeri de geçerek 19,1 ile tüm zamanların aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması rekorunu kırdı" diye konuştu.

OCAKTA HAVA NASIL OLACAK?

Aralık ayında yağış rakamlarının, mevsim normallerinin altında olduğunu kaydeden Gültekin, "Aralık ayı maksimum sıcaklık bakımından yüksek derecelerde seyretti. Ocak ayının ilk haftası ise yağışsız, açık ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık ile geçiyor. İkinci haftasında ise yeni bir yağışlı sistemin yaklaştığını görüyoruz. Ülke olarak orta kuşak enlem bölgesinde yer alıyoruz. Hem güneyli hem kuzeyli hava sistemlerinin karşılaştığı bölgedeyiz. Bölgemiz aralık ayında yüksek basınç merkezinin etkisinde kaldı. Bu basınç merkezi de az bulutlu ve yağışsız günlerin habercisi" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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