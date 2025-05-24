Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
Samsun'un Terme ilçesinde, sıcak havadan bunalarak dereye giren 24 yaşındaki Astsubay Hakan Fidan, bir anda akıntıya kapıldı. Bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi. Fidan'ın cansız bedeni yakınlarını gözyaşına boğdu
Samsun'da olay, saat 16.30 sıralarında Terme ilçesinde meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp Akçay Deresi’ne giren Astsubay Hakan Fidan (24), bir süre sonra akıntıya kapıldı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı dalgıç ekipler, yapılan çalışma sonucunda Fidan’ın cansız bedenine ulaştı. Fidan’ın cenazesi, Ünye ilçesindeki bir hastaneye kaldırıldı.
İZİN ALIP MEMLEKETİNE GELMİŞ
Öte yandan, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde astsubay olarak görev yapan Hakan Fidan’ın, Kurban Bayramı öncesi yıllık izin alarak memleketi Ordu'nun Ünye ilçesindeki ailesinin yanına geldiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.