Şiddete karşı çıktı, vuruldu!

Zeytinburnu'nda, ağabeyi ve kardeşi tarafından darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken silahla ağır yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA'da yer alan habere göre Zeytinburnu Demirciler Sitesi'nde, 20 Temmuz'da, Şilan S. (23) ile ağabeyi Muhammed S. (26) ve kardeşi Yusuf S. (20) arasında tartışma çıktı.

AĞIR YARALANDI, SALDIRGANI BIÇAKLADI

Tartışma sırasında Şilan S'nin darp edildiğini gören Mustafa O. (46) duruma müdahale etti. Bu sırada Muhammed S. silahıyla Mustafa O'yu ağır yaraladı. Mustafa O. ise Muhammed S'yi bıçakladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Mustafa O. hastanede tedavi altına alındı.

Şüpheli Muhammed S, hastaneden taburcu edildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan Muhammed S'nin 4, Şilan S'nin 1, ağır yaralanan Mustafa O'nun ise 3 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.