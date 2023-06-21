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Ankara'da sağanak; iş yerlerini su bastı

Başkent Ankara'da şiddetli yağış yine bazı noktalarda su baskınlarına neden oldu. Kentte göle dönen yollar nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşandı

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DHA

  • Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.
  • Ankara'ya Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! - Son dakika hava durumu

    DHA'nın haberine göre Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.
  • Ankara'ya Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! - Son dakika hava durumu

    Çankaya, Altındağ, Mamak ve Keçiören ilçelerinde sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. 
  • Ankara'ya Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! - Son dakika hava durumu

    Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.
  • Ankara'ya Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! - Son dakika hava durumu

    Sağanak nedeniyle Altındağ ilçesindeki Sarıgül Sokakta bulunan iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar iş yerlerindeki suyu kovalarla tahliye etti.
  • Ankara'ya Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! - Son dakika hava durumu

    Mobilya dükkanının deposunu su basan İbrahim Karakaya, 100 bin liralık masrafının olduğunu belirterek, "Birden yağmur bastırdı. İçeride çay içiyorduk, dışarı çıkınca bir baktık her yer sel. Yardım bekliyoruz. Buralara bir çare bulmalılar. Hayatımda ilk defa böyle bir yağmur gördüm. Kendi kendimizi zor idare ediyoruz. Dükkanın içine yaklaşık yarım metre su girdi. Buraları bir an evvel temizleyip işimize bakmalıyız. Ama ortada bir felaket var. Atölyemde 100 bin liralık bir masrafım var" dedi.
  • Ankara'ya Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! - Son dakika hava durumu

    Dükkanını su basan işletmecilerden Musa Kaplan da her yağışta dükkanını su bastığını ve sürekli sorun yaşadıklarını belirterek, "Zararımız çok fazla. Şikayet ediyoruz dikkate almıyorlar. Burası mobilya imalathanesi, vergimizi ödüyoruz; ama her yağmurda bu sorunu yaşıyoruz" diye konuştu. 
  • Ankara'ya Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! - Son dakika hava durumu
  • Ankara'ya Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! - Son dakika hava durumu
  • Ankara'ya Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! - Son dakika hava durumu
  • Ankara'ya Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! - Son dakika hava durumu
  • Ankara'ya Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! - Son dakika hava durumu
  • Ankara'ya Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! - Son dakika hava durumu
  • Ankara'ya Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! - Son dakika hava durumu
  • Ankara'ya Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! - Son dakika hava durumu

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