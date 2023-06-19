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Haberler Gündem Güncel Şiddetli yağışta Doğu Ekspresi hattı zarar gördü
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Kırıkkale'de sağanak taşkınlara neden oldu; Doğu Ekspresi hattı hasar gördü

Şiddetli sağanak yağış Kırıkkale'de de sele yol açtı. Kentte Doğu Ekspresi hattının zarar görmesi nedeniyle Ankara ve Kırıkkale arasındaki tren seferleri durduruldu

Şiddetli yağışta Doğu Ekspresi hattı zarar gördü
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DHA

Kırıkkale'de etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri ve mesire alanları su altında kaldı.

DHA'nın haberine göre Doğu Ekspresi hattının hasar görmesi sonucu Ankara- Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu.

Kırıkkale'de sabah saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde yağış, hayatı durma noktasına getirdi.

Yahşihan ilçesinde kara ve demir yollarında hasar meydana geldi. Ankara- Kars güzergahında işleyen Doğu Ekspresi seferleri, demir yolunun hasar görmesi sonucu Ankara- Kırıkkale arasında durduruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Yahşihan Belediyesi ekipleri, hasar gören yolları onarmak için çalışma başlattı. Kızılırmak'ın kolu olan Şarklı Deresi'nin taşması sonucu ise Yeşilvadi Mesire Alanı sular altında kaldı.

Merkez ilçesindeki Osmangazi ve Kimeski mahallelerinde de dereler taştı. Yollar ve bahçeler çamurla kaplandı. Bahşılı ilçesinde ise içme suyu kuyularına sel suyu karıştı. Bölgedeki çeşmelerden, çamurlu su akmaya başladı. İlçeye bağlı Küreboğazı köyünde de içme suyu hattı zarar gördü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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