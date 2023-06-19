Şiddetli yağışta Doğu Ekspresi hattı zarar gördü

Kırıkkale'de sabah saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde yağış, hayatı durma noktasına getirdi.

Kırıkkale'de etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri ve mesire alanları su altında kaldı.

Yahşihan ilçesinde kara ve demir yollarında hasar meydana geldi. Ankara- Kars güzergahında işleyen Doğu Ekspresi seferleri, demir yolunun hasar görmesi sonucu Ankara- Kırıkkale arasında durduruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Yahşihan Belediyesi ekipleri, hasar gören yolları onarmak için çalışma başlattı. Kızılırmak'ın kolu olan Şarklı Deresi'nin taşması sonucu ise Yeşilvadi Mesire Alanı sular altında kaldı.