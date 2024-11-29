Siemens Türkiye Opera Yarışması'nı Güneş Uluçay kazandı

1998 yılından bu yana düzenlenen ve Türk opera dünyasında önemli bir kariyer basamağı olarak kabul gören “Siemens Türkiye Opera Yarışması” sonuçlandı. Türkiye’de kültür ve sanatın gelişimine önemli katkılar sunan ve yetenekli genç sanatçıların tanınmasına imkân tanıyan organizasyonda dereceye girenler ödüllendirildi.

Güneş Uluçay

Kadıköy Süreyya Operası’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen gecede yarışmanın birincisi Güneş Uluçay, ikinciliği paylaşan Berke Tükenmez ve Nazlıcan Karakaş, üçüncüsü Emre Parlar; yarışmanın 2023 yılı birincisi Eda Umay Akan ve 2007 yılı üçüncüsü, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün ile birlikte performanslarını sergilediler.

Nazlıcan Karakaş KAZANANLARI KARİYER YOLCULUĞU BEKLİYOR Yarışmada dereceye giren gençler, dünyanın en önemli sahnelerinde Türkiye’yi temsil edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmada ilk üçe giren genç opera sanatçıları için dünyanın önemli müzik okullarında, kariyerlerinde önemli bir imkânlar sunulacak. Yarışmanın birincisi Güneş Uluçay, Komische Oper Berlin'de odisyon ve Dutch National Opera'da odisyon davetinin yanı sıra 3000 Euro para ödülünün, ikincilerden Berke Tükenmez İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonunda bir rol ve 1000 Euro para ödülünün, yine ikinci olan Nazlıcan Karakaş, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonunda bir rol, Komische Oper Berlin'de bir rol ve 1000 Euro para ödülünün, üçüncüsü Emre Parlar ise 1000 Euro para ödülünün sahibi oldu. Kazananlar ayrıca Andante Klasik Müzik Dergisi’nde kapak konusu olarak yer alacak. Son olarak İlkim Derin Akdeniz, Jüri Özel Ödülü Dutch National Opera odisyon daveti ödülünün sahibi oldu.