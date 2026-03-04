Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Sienna Miller: Yaşlı kadın genç erkek ilişkisi artık fetiş olarak görülmesin

        Sienna Miller: Yaşlı kadın genç erkek ilişkisi artık fetiş olarak görülmesin

        Kendisinden yaşça küçük sevgilisinden ikinci çocuğuna hamile olan Sienna Miller, "Yaşlı bir kadının genç bir erkekle ilişkisi fikri, normalleştirilmek yerine hâlâ bir fetiş olarak görülüyor. Bu eşitsizlik ortadan kalksın" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 11:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yaşlı kadın genç erkek fetişi bitsin"

        Sienna Miller, kendisinden daha genç bir erkekle ilişki yaşama konusundaki düşüncelerini açıkladı. 44 yaşındaki oyuncu, 29 yaşındaki Oli Green ile birliktelik yaşıyor. Çiftin bir kız çocuğu var ve Miller şu anda Green'den ikinci çocuğuna, kendisinin ise üçüncü çocuğuna hamile.

        "21 yaşındayken 45 yaşında bir adamın aşk ilgisi rolü için seçmelere katıldığımı hatırlıyorum" diyen Miller, "O zamandan beri işler değişti. Ancak örneğin, yaşlı bir kadının genç bir erkekle ilişkisi fikri, normalleştirilmek yerine hâlâ bir fetiş olarak görülüyor. Bu eşitsizliğin ortadan kalkmasını çok isterdim" şeklinde konuştu.

        Miller, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkına dair daha önce verdiği röportajda, "Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum. Ben kesinlikle bunu başaramadım" demişti.

        Çift, ilk kez 2021'deki bir Cadılar Bayramı partisinde tanışmıştı. Tanıştıkları gün birbirlerini ilk kez öptüklerini söyleyen Miller, "Bu çok absürt dedim kendi kendime. Hiçbir yere gitmez. Sonra beni onunla dışarı çıkmaya ikna etmek için çok uğraştı" demişti.

        Aralarındaki yaş farkıyla ilgili yorumunda Miller, "Herkes için idrak etmesinin karmaşık olacağını düşünürdüm ama ortada sevgi ve neşeden başka bir şey yoktu. Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum. Ben kesinlikle bunu başaramadım" ifadesini kullanmıştı.

        Oli Green'in bir gün kendisinden daha genç biriyle birlikte isteyebileceğini, ancak bunun her iki taraf için de geçerli olabileceğini ve bir gün kendisininden daha yaşlı biriyle birlikte olmak isteyebileceğini söyleyen Miller şöyle konuşmuştu:

        Artık 20 ya da 25 yıl önce sahip olmadığımız, kadın ve erkek arasındaki ilişkilere giren dinamiklerin farkındalığı var. Bütün ergenliğimin, kimseyi kırmamak için tekliflerden ve arkadaşlık kurma çabalarından çok hassas bir şekilde kaçmakla geçtiğini hissediyorum. Oysa onun birlikte büyüdüğü kızlar muhtemelen şöyle diyorlardı: Hayır, hayır, teşekkür ederim. Devam et.

        ÖNERİLEN VİDEO

        3 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 3 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* Şubatta yıllık enflasyon yüzde 31.53, aylık enflasyon yüzde 2.96 oldu. Gıda v...
        #Sienna Miller
        #oli green
        #ilişki
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Canavar anne hakkında karar!
        Canavar anne hakkında karar!
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor