Sienna Miller: Yaşlı kadın genç erkek ilişkisi artık fetiş olarak görülmesin

Sienna Miller, kendisinden daha genç bir erkekle ilişki yaşama konusundaki düşüncelerini açıkladı. 44 yaşındaki oyuncu, 29 yaşındaki Oli Green ile birliktelik yaşıyor. Çiftin bir kız çocuğu var ve Miller şu anda Green'den ikinci çocuğuna, kendisinin ise üçüncü çocuğuna hamile.

"21 yaşındayken 45 yaşında bir adamın aşk ilgisi rolü için seçmelere katıldığımı hatırlıyorum" diyen Miller, "O zamandan beri işler değişti. Ancak örneğin, yaşlı bir kadının genç bir erkekle ilişkisi fikri, normalleştirilmek yerine hâlâ bir fetiş olarak görülüyor. Bu eşitsizliğin ortadan kalkmasını çok isterdim" şeklinde konuştu.

Miller, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkına dair daha önce verdiği röportajda, "Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum. Ben kesinlikle bunu başaramadım" demişti.

Çift, ilk kez 2021'deki bir Cadılar Bayramı partisinde tanışmıştı. Tanıştıkları gün birbirlerini ilk kez öptüklerini söyleyen Miller, "Bu çok absürt dedim kendi kendime. Hiçbir yere gitmez. Sonra beni onunla dışarı çıkmaya ikna etmek için çok uğraştı" demişti.

Aralarındaki yaş farkıyla ilgili yorumunda Miller, "Herkes için idrak etmesinin karmaşık olacağını düşünürdüm ama ortada sevgi ve neşeden başka bir şey yoktu. Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum. Ben kesinlikle bunu başaramadım" ifadesini kullanmıştı.

Oli Green'in bir gün kendisinden daha genç biriyle birlikte isteyebileceğini, ancak bunun her iki taraf için de geçerli olabileceğini ve bir gün kendisininden daha yaşlı biriyle birlikte olmak isteyebileceğini söyleyen Miller şöyle konuşmuştu:

Artık 20 ya da 25 yıl önce sahip olmadığımız, kadın ve erkek arasındaki ilişkilere giren dinamiklerin farkındalığı var. Bütün ergenliğimin, kimseyi kırmamak için tekliflerden ve arkadaşlık kurma çabalarından çok hassas bir şekilde kaçmakla geçtiğini hissediyorum. Oysa onun birlikte büyüdüğü kızlar muhtemelen şöyle diyorlardı: Hayır, hayır, teşekkür ederim. Devam et.