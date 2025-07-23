Sierra Leone telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Sierra Leone'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Her ülke için önceden tanımlanan kodlar, coğrafi konuma, dijital altyapıya ve idari sistemlere göre belirlenir. Bu sayede telefon görüşmeleri sorunsuzca halledilir ve çevrimiçi işlemler hızlıca yapılır. Sierra Leone de sıkça merak edilen ülkeler arasındadır. Peki, bu ülkenin telefon kodu ne, resmi para birimi hangisi, alan adı uzantısı olarak ne kullanıyor? Alan adı uzantısından plaka koduna kadar tüm detaylara aradığınız her konuyu yazının devamında bulabilirsiniz…

SIERRA LEONE TELEFON KODU

Sierra Leone telefon kodu 232’dir. Dünya genelinde bilinen bu kod, farklı ülkelerden Sierre Leone’ye arama yapmak için tanımlanmıştır. Yani siz, buranın dışında kalan bir ülkeden arama yaparken ilgili ülkeye ait +232 kodunu kullanmalısınız. Bunun için aramak istediğiniz numaranın başına +232 ekleyerek bağlantı sağlayabilirsiniz. Yerel arama yaptığınız durumlarda ise bu kod gerekli değildir.

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SIERRA LEONE PARA BİRİMİ

Sierra Leone para birimi de en merak edilen konular arasındadır. Genellikle “SLL” kısaltılmasıyla bilinen bu para biriminin alt birimi olan centler de göze çarpar. Ancak sık olarak kullanılmaz. Günlük alışverişlerde en sık kullanılan banknotları da merak ediyor olabilirsiniz. Bunlar; 1.000, 2.000 ve 5.000 Leone’dir. İşte bazı özellikler;