Şifanur Gül, evlilik teklifi aldı
Şifanur Gül, 28'inci yaş gününde bir sürprizle karşılaştı. Sevgilisi Berk Bakioğlu, Gül'e evlilik teklifinde bulunarak büyük bir mutluluk yaşattı
Oyuncu çift; Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu, ilişkilerindeki bir sonraki adımı attı. 28 yaşına giren Şifanur Gül için sevgilisi Berk Bakioğlu, yaş gününde evlenme teklifinde bulundu.
Berk Bakioğlu, romantik bir akşam yemeğinde hazırladığı sürprizle Şifanur Gül'e duygusal anlar yaşattı. Mutluluktan gözleri dolan Gül, parmağında sevgilisinin taktığı yüzüğün fotoğrafını paylaşarak evlilik teklifine "Evet" dediğini dile getirdi. Gül ile Bakioğlu'nun nikâh masasına yaz aylarında oturması bekleniyor.