Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Sıfır araba kampanyaları ve ödeme tablosu: Şubat ayı içerisinde indirime giren araç modelleri ve indirim kampanyası detayları

        Sıfır araba kampanyaları ve ödeme tablosu: Şubat ayı içerisinde indirime giren araç modelleri

        Şubat ayı boyunca geçerli olan sıfır araç kampanyaları devam ediyor. Otomotiv sektörü, araç satın almak isteyenler için 0 faizli kredi seçenekleri, esnek vade imkânları ve nakit ödemelerde özel indirimler sunuyor. İşte, 2026 Şubat otomobil kampanyaları ve ayrıntılı ödeme tablosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 11:52 Güncelleme: 13.02.2026 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şubat ayı içerisinde geçerli olacak sıfır araç kampanyaları sürüyor. Araba almak isteyen vatandaşlar için otomotiv sektörü faizsiz kredi, esnek vadeler ve nakit ödemelere karşın özel indirimler sunuyor. İşte, 2026 Şubat araba kampanyaları ve detaylı ödeme tablosu

        2

        MERCEDES BENZ

        Mercedes-Benz C 200 4MATIC AMG
        3.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,50 faiz

        Mercedes-Benz C 200 4MATIC All-Terrain
        3.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,45 faiz

        Mercedes-Benz GLC 180 Coupé AMG
        3.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,50 faiz

        Mercedes-Benz E 180
        4.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,75 faiz

        Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC
        4.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,15 faiz

        Mercedes-Benz Vito
        1.000.000 TL krediye 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL krediye %1,79 faiz

        3

        Mercedes-Benz Vito Select 124 CDI Uzun / Select 124 CDI Ekstra Uzun / Select 124 CDI Uzun 4x4
        500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL krediye %2,59 faiz

        Mercedes-Benz Sprinter
        1.000.000 TL kredi için 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL krediye %1,79 faiz

        Mercedes-Benz EQV
        1.000.000 TL kredi kullanımında 12 ay vadede %0 faiz

        Mercedes-Benz eSprinter
        12 ay vadeli 1.000.000 TL krediye %0 faiz

        Mercedes-Benz Certified araçlar
        600.000 TL krediye 5 ay vadede %0 faiz

        4

        MG

        MG HS Luxury
        Anahtar teslim satış fiyatı 2 milyon 540 bin TL

        MG7
        500 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi veya 155 bin TL’ye varan nakit indirim

        5

        MG

        MG7 Excellence
        2 milyon 950 bin TL (nakit indirimli fiyat)

        MG7 Excellence Red Edition (kırmızı Alcantara iç döşeme)
        3 milyon 80 bin TL (nakit indirimli fiyat)

        6

        FIAT

        FIAT Scudo Van
        1 milyon TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Scudo Combi / Combimix
        1 milyon TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Ulysse
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Doblo Combi
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Doblo Cargo
        750 bin TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        7

        NISSAN

        Nissan (3-5 yaş arası modeller)
        Yetkili serviste %20 indirim

        Nissan (5-7 yaş arası modeller)
        Yetkili serviste %25 indirim

        Nissan (7 yaş ve üzeri modeller)
        Yetkili serviste %30 indirim

        Nissan (3 yaş üzeri – bakıma gelen veya 20.000 TL üzeri harcama yapan)
        7/24 geçerli 1 yıl süreli yol yardım hizmeti hediyesi

        Nissan Orijinal Aksesuarlar
        Tüm orijinal Nissan aksesuarlarında %30 indirim

        8

        FIAT

        FIAT Ducato Van
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Ducato Minibüs (16+1)
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Ducato Kamyonet
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        9

        PEUGEOT

        PEUGEOT 3008 (tüm donanım seçenekleri – 48V hibrit)
        Sadece tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği

        PEUGEOT E-3008 (Allure donanım)
        Sadece tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği

        PEUGEOT 2008
        Sadece tüzel müşterilere özel 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi imkânı

        PEUGEOT E-2008
        Sadece tüzel müşterilere özel 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi

        PEUGEOT 5008 GT
        Sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı

        PEUGEOT E-5008 Allure
        Sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı

        PEUGEOT E-208
        Bireysel müşterilere özel 350 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi

        10

        PEUGEOT

        PEUGEOT Rifter (manuel şanzımanlı Allure)

        Bireysel müşterilere özel 500 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        PEUGEOT Rifter (otomatik şanzımanlı Allure ve GT)
        Bireysel müşterilere özel 700 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        PEUGEOT Partner Van
        600 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Expert Van
        600 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Expert Traveller
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Boxer Van 3,5 Ton
        1 milyon TL için 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Boxer Minibüs
        1 milyon TL için 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        11

        CITROËN

        Citroën Ë-C3 (2025 model)
        250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën C4 (benzinli versiyonlar – 2025 model)
        150 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim

        Citroën C4 X (MAX donanım – 2025 model)
        150 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim

        Citroën C3 Aircross
        300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Ë-C3 Aircross
        300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Berlingo Kombi
        600 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        12

        CITROËN

        Citroën Berlingo Van
        500 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Spacetourer
        600 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Jumpy Van
        750 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Jumper 3.5T
        750 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Ami
        270 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        İki kadın bir gün arayla öldürülmüş! Aynı valizde çifte vahşet!
        İki kadın bir gün arayla öldürülmüş! Aynı valizde çifte vahşet!
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Düğün salonlarında salı günü tatil uygulanacak
        Düğün salonlarında salı günü tatil uygulanacak
        Ayla Turan’ın 30 yıllık sanat yolculuğu İş Sanat'ta
        Ayla Turan’ın 30 yıllık sanat yolculuğu İş Sanat'ta
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Sinem 10 gün önce koruma istemiş!
        Sinem 10 gün önce koruma istemiş!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        Beşiktaş savunmada istikrar arıyor!
        Beşiktaş savunmada istikrar arıyor!
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Dijital sevgililer günü
        Dijital sevgililer günü