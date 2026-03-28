Sıfır Atık Başkanı Saed Ağırbaş'tan BM’de "Sıfır Atık Günü" vurgusu

ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde Türkiye’nin sıfır atık vizyonu ve küresel çalışmaları ön plana çıktı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, program kapsamında yaptığı açıklamada hem Türkiye’nin öncülüğünü hem de uluslararası iş birliklerini değerlendirdi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş açıklamalarında Türkiye’nin sıfır atık alanındaki çalışmalarının küresel ölçekte geniş bir etki alanına ulaştığını belirterek, "Ben Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı Başkanıyım. Aynı zamanda COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonuyum. Biz bugün burada 30 Mart Sıfır Atık günü kutlamaları dolayısıyla buraya geldik. Bugün inşallah Birleşmiş Milletler'in üyesi ülkelerle Sıfır Atık gününü kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

"193 ülkede çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Sıfır Atık hareketinin küresel yaygınlığına dikkat çeken Ağırbaş, çalışmaların Türkiye öncülüğünde dünya genelinde sürdüğünü belirterek, "Sıfır Atık Vakfı olarak Sayın Emine Erdoğan'ın liderliğinde başta Türkiye'de olmak üzere dünyanın 193 ülkesinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan bizi sosyal medya ve web sitemiz aracıyla takip etmesini önemsiyorum." dedi. Program kapsamında gerçekleştirilen temaslara da değinen Ağırbaş, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 sürecine ilişkin önemli görüşmeler yapıldığını aktararak, "Bugün yine COP Başkanımız Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın liderliğinde farklı toplantılarla bir araya geldik. Dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bir araya geldik. İnşallah bugün de diğer toplantılarımızı gerçekleştirip ülkemize döneceğiz." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'ye muazzam bir ilgi var"

Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye’nin sıfır atık alanındaki başarısına yönelik güçlü bir ilgi olduğunu vurgulayan Ağırbaş, "Türkiye'deki kutlamalara katılacağız. Tekrardan teşekkür ediyorum. Burada Türkiye'ye muazzam bir ilgi vardı. Başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmak üzere herkes Türkiye'nin başarısına ve COP'a ev sahipliği yapacağına vurgu yaptı. Bu bağlamda da biz insanların bize verdiği teveccühten dolayı mutluyuz." şeklinde konuştu.