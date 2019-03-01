Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları;



"2017 ve 2018 yıllarında toplanan toplam 4 milyon 805 bin ton değerlendirilebilir atık sayesinde 500 milyon kilogram daha az sera gazı salınımı engellendi ve 42 milyon ağacın kesilmesi önlendi"

- "Sıfır Atık Projesi öncelikle Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde uygulanmaya başlandı. Ardından TBMM, TRT, Milli Savunma Bakanlığı ve 13 bin 357 kurum/kuruluş, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar, üniversiteler, oteller ve sanayi binalarında uygulamaya geçirildi"

- "Çevresel, ekonomik ve sosyal etkenleri bütüncül bir yaklaşımla ele alarak sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla birçok alanda 2023 yılı ulusal hedeflerimize yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz"