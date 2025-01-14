Sıfır faizli kredi kampanyaları güncellendi! Yeni rakam 55 bin lira! İşte banka banka faizsiz kredi şartları
Bankaların müşteri kapma yarışı devam ediyor. Bünyesine yeni müşteri çekmek isteyen bankalar, faizsiz kredi kampanyaları düzenleniyor. Sıfır faizli kredi veren bankalar listesi 2025 Ocak ayı itibarıyla güncellendi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların faizsiz kredi kampanyaları ile hesaplarına nakit akışı sağlayabilecek. Tutarı 15 bin TL ile 55 bin TL arasında değişen faizsiz kredi kampanyaları için yeni müşteri olma şartı aranıyor. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi, başvuru şartları nelerdir? İşte, sıfır faizli kredi veren bankalar listesi ve başvuru şartları…
Bankaların faizsiz kredi kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. 0 faizli kredi veren bankalar listesi 2025 Ocak ayı için araştırılıyor. Bünyesine yeni müşteri çekmek isteyen bazı bankalar, 3 ve 6 ay vadeli faizsiz kredi ile taksitli nakit avans fırsatı sunuyor. Bu tutarın 55 bin TL’ye ulaşmasının ardından bankaların yeni müşterilere özel 0 faizli kredi kampanyaları inceleniyor. Bankaların sıfır faizli kredi kampanyaları, faiz ödemeden ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. İşte, sıfır faizli kredi veren bankalar listesi ve başvuru şartları…
2025 OCAK SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYALARI
Sıfır faizli kredi kampanyaları 2025 Ocak ayı için araştırılmaya başlandı. Yeni yıla girilmesiyle birlikte bankaların faizsiz kredi kampanyaları güncellendi.
Buna göre, bazı bankalar 55 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatı sunuyor.
ŞUBESİZ, FAİZSİZ 55 BİN LİRA CEPLERDE
Faizsiz kredi kampanyaları, vatandaşlara maliyet avantajı sağlamanın yanı sıra çok sayıda kolaylık getiriyor. Bu kolaylıklardan biri, vatandaşların banka müşterisi olmak için veya faizsiz kredi başvurusu için şubeye gitmesine gerek kalmaması.
Vatandaşlar bankaların dijital uygulamaları ile müşteri olabiliyor ve kredi başvurusunda bulunabiliyor. Değerlendirme sonrasında onaylanan krediler, anında vatandaşların hesaplarına aktarılıyor.
FİNDEKS NOTUNA DİKKAT
Vatandaşlar faizsiz kredi sayesinde nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve aynı zamanda faiz ödemek zorunda kalmıyor. Bankalar ise düzenledikleri kampanyalarla yeni müşteri çekmek istiyor. Bu nedenle faizsiz kredi kampanyaları iki taraf için de kritik bir öneme sahip.
Bazı bankalar, faizsiz kredi bazı koşullar talep edebiliyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise findeks kredi notu olarak karşımıza çıkıyor.
İŞTE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNAN 9 BANKA
QNB
QNB, yeni müşterilerine özel %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Kampanya 23 Ağustos 2024 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
%0 faiz oranı, 20.000 TL ve 6 ay vadeye kadar başvurulan krediler için geçerlidir. QNB ihtiyaç kredisi faiz oranları, sigortalı ve sigortasız kredi seçimine göre değişiklik göstermektedir. Kampanya görüntülü görüşme ile müşteri olma sürecini tamamlayan yeni müşteriler için geçerlidir.
Faizsiz ihtiyaç kredisi almak için başvuru şartları:
Kampanyadan yararlanmak isteyen yeni müşteriler, müşteri olma süreçlerini tamamladıktan sonraki 30 gün içerisinde kredilerini kullanabilirler. 30 gün içerisinde kredilerini kullanmayan müşteriler için kampanya geçersiz hale gelecektir.
65 yaşın üzerindeki müşteriler, banka kredi tahsis politikaları gereğince yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyasından yararlanamamaktadırlar.
Banka, piyasa koşullarına ve banka politikalarına göre uygun görmediği başvuruları reddetme, kampanya koşullarını değiştirme, gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.
Başvuru değerlendirmesi yukarıdaki koşullara uygun olarak banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır.
ENPARA
Yeni müşterilere özel 6 aya varan vade ile 35.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi sunuyor. Kampanya 6 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
Faizsiz ihtiyaç kredisi almak için başvuru şartları:
Kampanya sadece henüz Enpara müşterisi olmayan kişilerin HangiKredi üzerinden yapacağı ihtiyaç kredisi başvuruları için geçerlidir.
Kampanya kapsamında %0 faizli (faizsiz) olarak kullanılabilecek maksimum kredi tutarı 35.000 TL, maksimum vade ise 6 aydır.
Başvurunuzun başlangıç aşamasında yapılan ön değerlendirme (kredi skorlaması) sonucunda başvuruya devam edebileceğiniz kredi tutarı ve vadesi Enpara.com tarafından belirlenerek size bildirilir.
Enpara.com ihtiyaç kredisinde tahsis ücreti veya dosya masrafı yoktur.
Bu kampanya kapsamındaki ihtiyaç kredilerinde hayat sigortası bulunmaktadır.
Enpara.com kampanya koşullarında değişiklik yapma/sonlandırma hakkını saklı tutar.
Başvuru değerlendirmesi yukarıdaki koşullara uygun olarak banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır.
AKBANK
Akbank, yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 30.000 TL’ye varan kredi, 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 55.000 TL'lik fırsat sunuyor.
Kampanyadan 1 Ocak 2025-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir.
Mobilden Akbanklı olan yeni müşteriler, müşteri olduktan sonra maksimum 15 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli ihtiyaç kredisine başvurabilir. Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan ve ilk defa Akbanklı olacak müşteriler, belge işlemlerinin 31 Ocak’a kadar tamamlanması ve evrakların bankaya gelmesi ile birlikte Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilirler.
Başvuruların olumlu değerlendirilmesi sonrası onaylanan kredi Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi ve Şube’ler aracılığı ile kullanılabilir.
Faizsiz ihtiyaç kredisi almak için başvuru şartları:
Mobilden Akbanklı olan müşteriler avantajlı kredi kampanyasından sadece bir kere yararlanabilir.
Daha önce mobilden Akbanklı olup %0 veya %0,99 faizli avantajlı kredi kampanyasından yararlanan müşteriler bu kampanyadan faydalanamaz.
Kredi başvurusu değerlendirilirken müşterinin Banka, KKB vb. kaynaklardaki verileri kullanılarak, Banka kredi politikalarına istinaden haciz, istihbarat olumsuzluğu olup olmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, Banka kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.
Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
%0 Faizli 25.000 TL taksitli avans için başvuru şartları
Kampanyadan 21 Ağustos 2024 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir.
Kredi kartı başvurusu ve taksitli avans başvurusu değerlendirilirken müşterinin Banka, KKB vb. kaynaklardaki verileri kullanılarak, diğer banka kredi kartı limitleri, Banka kredi politikalarına istinaden haciz, istihbarat olumsuzluğu olup olmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, Banka kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.
Yukarıda belirtilen tarihler arasında yeni Akbanklı olanların; ilk kez asıl Axess veya Wings karta Akbank Mobil üzerinden başvurmaları ve 14 Şubat 2025 tarihine kadar başvurularının onaylanması gerekmektedir.
Başvurusu onaylanan Akbanklılar, taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanyadan 14 Şubat 2025 tarihine kadar faydalanabilecektir.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.
Faizsiz kredi kampanyasından 1 – 31 Ocak tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA’lı olan müşteriler faydalanabilir.
Faizsiz ihtiyaç kredisi almak için başvuru şartları:
%0 faizli kredi kampanyasına katılanlar, Mobil’den Garanti BBVA müşterisi olduktan sonra 5 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli krediye başvuru yapıp kullanabilir.
Faizsiz kredi kampanyası sadece Garanti BBVA Mobil ve İnternet üzerinden tamamlanacak kredi başvuruları için geçerlidir. Şubelerde geçerli değildir. Herhangi bir sebeple müşteri olma ve kredi başvuru süreçlerinin şubeden tamamlanması durumunda kampanyadan faydalanılamaz.
Kredi başvurunuzu Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet’teki Başvurular > Kredi > İhtiyaç Kredisi adımları üzerinden azami 25.000 TL ve 6 ay vade olarak seçerek kampanyalı krediye başvurabilirsiniz.
Sıfır faizli kredi kampanyası kapsamında bankaya iletilen kredi talepleri banka kredi ve tahsis politikaları çerçevesinde, müşterinin aylık gelir bilgileri, kredi skoru vb. kriterler göz önünde bulundurularak müşteri özelinde değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda kampanyadan faydalanılması mümkün olmayacaktır. Banka uygun görmediği başvuruları reddetme, kampanya koşullarını değiştirme, gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
Olumlu değerlendirilerek onaylanan kredi, Garanti BBVA Mobil ve İnternet kanalları üzerinden kullanılabilir.
25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans için başvuru şartları:
Kampanya 1 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
Kampanyadan yararlanabilmek için müşteri olma sürecinin Garanti BBVA Mobil üzerinden tamamlanması gerekmektedir. Herhangi bir sebepten dolayı uzaktan müşteri olma sürecinin Garanti BBVA Mobil üzerinden tamamlanamaması ve sürecin şubede devam etmesi durumunda kampanyadan faydalanılamaz.
Kampanyadan Garanti BBVA Mobil üzerinden müşteri olduktan sonra 14 gün içerisinde Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet ve BonusFlaş üzerinden bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan müşteriler, kredi kartı başvurularının onaylanması ve kartlarının açılması durumunda faydalanabilecektir.
Kampanya sadece Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet ve BonusFlaş üzerinden tamamlanacak kredi kartı başvuruları için geçerlidir.
Kampanya tanımı kredi kartı başvurusu onaylandıktan 1 gün sonra yapılacaktır.
Taksitli Nakit Avans kampanyasından faydalanabilmek için kredi kartının şifresinin belirlenmesi ve kullanıma açık olması gerekmektedir. Şifresi belirlenmemiş ve henüz kullanıma açılmamış kartlar kampanyadan faydalanamaz.
Kampanya kapsamında kredi kartı 1 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında açılan müşteriler 28 Şubat 2025 tarihine kadar faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından faydalanabilecektir.
İŞ BANKASI
İş Bankası, yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans, 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap imkanı sunuyor.
Faizsiz Taksitli Nakit Avans Kampanyası Katılım Koşulları:
Kampanya kapsamı İşCep, Müşteri Olmak İstiyorum özelliğinden İş Bankası müşterisi olan müşteriler için geçerlidir.
01.01.2025 – 31.01.2025 tarihleri arasındaki kampanya tanımlamaları her müşteri için müşteri olma sürecinin tamamlanmasını takip eden ilk iş günü başlatılarak ve ek 2 iş günü içinde yapılacaktır.
01.01.2025 – 31.01.2025 tarihleri arasında müşterimiz olanlar için kampanyadan yararlanma süresi 28.02.2025 tarihinde sona erecektir.
Her müşteri kampanyadan yalnızca 1 sefer yararlanabilecektir.
DENİZBANK
Denizbank, yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.
Kampanyadan, 07.01.2025 – 31.01.2025 tarihleri arasında MobilDeniz'i indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni müşteriler faydalanabilir.
Kampanya kapsamında, kampanya süresince yukarıda belirtildiği şekilde DenizBanklı olma sürecini tamamlayan İhtiyaç Kredisi müşterileri, hayat sigortası yaptırmayı tercih etmeleri durumunda 3 aya kadar vadeli %0.00 faiz oranlı 20.000 TL veya 6 aya kadar vadeli %0.00 faiz oranlı 10.000 TL’ye kadar İhtiyaç Kredisi imkanından faydalanacaklardır.
TEB
TEB, yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 50.000 TL'lik kredi fırsatı sunuluyor.
Kampanya 23.05.2024-31.01.2025 tarihleri arasında geçerlidir.
Kampanyadan yararlanabilmek için müşteri olma sürecinin CEPTETEB Mobil üzerinden tamamlanması gerekmektedir. Herhangi bir sebepten dolayı uzaktan müşteri olma sürecinin CEPTETEB Mobil üzerinden tamamlanamaması ve sürecin şubede devam etmesi durumunda kampanyadan faydalanılamaz.
Faiz oranları müşteri özelinde findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.
ON DİJİTAL BANKACILIK
ON Dijital Bankacılık yeni müşterilerine %0 faizli 6 ay vadeli 15.000 TL'ye varan kredi imkanı sunuyor. Kampanya için son tarih 31.01.2025’dir.
Faizsiz ihtiyaç kredisi almak için başvuru şartları:
Yeni ON’lu olan ve 1800 ve üstü KKB skoru üzerindeki müşterilere özel %0 Faizli kredi ürünü, bankanın belirlediği kredi tahsis politikasına göre değerlendirilmektedir.
Aylık Akdi Faiz Oranı (aylık % 0,00) sadece son 30 gün içerisinde ilk defa ON’lu olacak müşterilerin talep etmeleri halinde hayat sigortasının poliçesi düzenlenerek kredi kullandırımı yapıldığı durumlar için geçerli faiz oranını göstermektedir.
Hayat sigortası ve işsizlik sigortalarına ilişkin prim tutarı; kredi taksit tutarı, faiz oranı, müşterinin yaşına ve kredi vadesine göre değişiklik göstermektedir. Kredi başvurusu sırasında hesaplanmaktadır. Kredi maliyet oranları hesaplanırken talebe bağlı sigorta tutarı dahil edilmemiştir. Belirtilen sigorta ücreti 35 yaş müşteriler için yaklaşık olarak hesaplanmıştır.
Kampanya faiz oranından sadece son 30 gün içerisinde ilk defa ON’lu olacak ve 1800+ KKB skorundaki müşteriler talebe bağlı hayat sigortalı olacak şekilde 15.000 TL’ye kadar 6 aya varan taksitlerle yararlanılabilir.
Tablolarda yer alan maliyet oranları sigorta hariç tüm masrafları (faiz, kredi tahsis ücreti, vergi, fon) kapsamaktadır. Bankamız, değişen piyasa koşullarına bağlı olarak belirtilen şartları, kampanya süresini, faiz oranlarını, hizmet komisyon oranlarını tek taraflı olarak değiştirmeye yetkili olup, bu kapsamdaki müşterilerimizi, yukarıda sayılan avantajlardan yararlandırıp yararlandırmamak Bankamız takdirindedir.
İhtiyaç kredisi başvurusu için 18 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olmanız gerekmektedir.
İhtiyaç kredisi başvurunuzu ON İnternet ve Mobil kanallarından yapabilirsiniz.
Başvuru değerlendirmesi yukarıdaki koşullara uygun olarak banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır.