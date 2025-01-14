GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

Faizsiz kredi kampanyasından 1 – 31 Ocak tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA’lı olan müşteriler faydalanabilir.

Faizsiz ihtiyaç kredisi almak için başvuru şartları:

%0 faizli kredi kampanyasına katılanlar, Mobil’den Garanti BBVA müşterisi olduktan sonra 5 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli krediye başvuru yapıp kullanabilir.

Faizsiz kredi kampanyası sadece Garanti BBVA Mobil ve İnternet üzerinden tamamlanacak kredi başvuruları için geçerlidir. Şubelerde geçerli değildir. Herhangi bir sebeple müşteri olma ve kredi başvuru süreçlerinin şubeden tamamlanması durumunda kampanyadan faydalanılamaz.

Kredi başvurunuzu Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet’teki Başvurular > Kredi > İhtiyaç Kredisi adımları üzerinden azami 25.000 TL ve 6 ay vade olarak seçerek kampanyalı krediye başvurabilirsiniz.

Sıfır faizli kredi kampanyası kapsamında bankaya iletilen kredi talepleri banka kredi ve tahsis politikaları çerçevesinde, müşterinin aylık gelir bilgileri, kredi skoru vb. kriterler göz önünde bulundurularak müşteri özelinde değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda kampanyadan faydalanılması mümkün olmayacaktır. Banka uygun görmediği başvuruları reddetme, kampanya koşullarını değiştirme, gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

Olumlu değerlendirilerek onaylanan kredi, Garanti BBVA Mobil ve İnternet kanalları üzerinden kullanılabilir.

25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans için başvuru şartları:

Kampanya 1 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanyadan yararlanabilmek için müşteri olma sürecinin Garanti BBVA Mobil üzerinden tamamlanması gerekmektedir. Herhangi bir sebepten dolayı uzaktan müşteri olma sürecinin Garanti BBVA Mobil üzerinden tamamlanamaması ve sürecin şubede devam etmesi durumunda kampanyadan faydalanılamaz.

Kampanyadan Garanti BBVA Mobil üzerinden müşteri olduktan sonra 14 gün içerisinde Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet ve BonusFlaş üzerinden bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan müşteriler, kredi kartı başvurularının onaylanması ve kartlarının açılması durumunda faydalanabilecektir.

Kampanya sadece Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet ve BonusFlaş üzerinden tamamlanacak kredi kartı başvuruları için geçerlidir.

Kampanya tanımı kredi kartı başvurusu onaylandıktan 1 gün sonra yapılacaktır.

Taksitli Nakit Avans kampanyasından faydalanabilmek için kredi kartının şifresinin belirlenmesi ve kullanıma açık olması gerekmektedir. Şifresi belirlenmemiş ve henüz kullanıma açılmamış kartlar kampanyadan faydalanamaz.

Kampanya kapsamında kredi kartı 1 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında açılan müşteriler 28 Şubat 2025 tarihine kadar faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından faydalanabilecektir.