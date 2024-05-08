Sıfır otomobilini ekspertize gösterdi hayatının şokunu yaşadı
İstanbul Pendik'te yaşayan Uğur Can, Kartal'daki bir bayiden sıfır kilometre aldığı otomobili şüphe üzerine ekspertize götürdü. İncelemede aracın boyandığı, kaportasında işlem yapıldığı ve vidalarında oynama olduğu tespit edildi. Bayinin aracın değişimini kabul etmemesi üzerine konu yargıya taşındı.
Uğur Can, Kartal'da bulunan bir bayiden 1 milyon 135 bin TL'ye sıfır kilometre otomobil satın aldı.
29 Ocak'ta otomobilini teslim alan Can, bir gün sonra boya kabarıklıkları olduğu gerekçesiyle aracını ekspertize götürdü.
Ekspertiz raporunda iddiaya göre, otomobilin sonradan boyandığı, kaportasındaki vidalarla oynandığı ayrıca yine kaportanın bazı bölgelerinde işlem yapıldığı tespit edildi.
Bunun üzerine bayiye giden Can, aracının kusurlu olduğunu belirterek değişim talep etti.
İddiaya göre bayi yetkilileri Can'a aracın kusurlu olmadığını, değiştirilmeyeceğini ve bu durumdan dolayı değer kaybı yaşamayacağını söyledi.
Bunun üzerine Uğur Can konuyu yargıya taşıdı.
Aldığı araçla hayatının şokunu yaşayan Uğur Can, "Ben bu aracın Aralık ayında ödemesinin büyük bir kısmını yaptım. Yaklaşık 1 buçuk ay sonra 29 Ocak'ta araç bana teslim edildi. Akşam 16.00 sıralarında teslim edildiği için o anın heyecanı ile aracı dikkatli bakmadan teslim aldım. Herhangi bir kusur olduğunu düşünmedim. Sabah arabaya binerken boya pütürcüklerinden kuşkulandım ve bayinin yakınındaki bir ekspertize gittim. Ekspertiz sonucunda aracımda kusurlarla karşılaştım." dedi.
"KUSUR YOK DEDİLER"
Ekpertizeden sonra bayinin yolunu tuttuğunu dile getiren Can, "Bayiye götürerek kusurları gösterdim fakat sadece aracın boya mikron değerleri ile ilgilendiler. Bunları fotoğrafladılar ve genel merkeze ileteceklerini söylediler. Konuyla açıkçası ilgilenmediler. Aracın değer kaybı olmayacağını mağdur olmamam için de firmadan resmi bir yazı talep edileceğini söyleyerek süreci geçiştirdiler. Kendilerinden değişim talep ettim fakat satış sorumlusu bu araçta herhangi bir kusur olmadığını söyledi" diye konuştu.
"BAYİ VE GENEL MERKEZ KABUL ETMEDİ"
Konuyu yargıya taşıdığını söyleyen Can şöyle devam etti:
"Aracın kaportasındaki bütün vidalarla, arka kaportayla derin şekilde oynanmış, aracın kaportasında ayar işlemi yapılmış, yer yer eziklikler söz konusu. Eksper raporunda boyalı olarak görünüyor. Boya mikron kalınlığı sadece kaputta 250'yi görmekteyken bagajda 360'ı, çamurluklarda 50-80 arası değişiyor. Yani aracın genelinde bir boya kusuru var. Ben raporu aldım, bayiye bu kusurları gösterdim. Fakat bayi olayı sadece genel müdürlüğe iletmemi söyledi. Yaklaşık 4 hafta kadar genel merkez beni oyaladıktan sonra 'araçta herhangi bir sorun yoktur' şeklinde tarafıma dönüş yapıldı. Ben hukuki süreci başlattım, dava yoluna gittim. Arabuluculuk süreci oldu, avukatım değer kaybı talep etti. Fakat bayi avukatı, bunda bir kusur olmadığını savundu. Sonuç alamadık, dava yoluna gideceğim. Ben aldığımda fiyatı 1 milyon 135 bin TL idi. Tarafıma şeffaf bir satış yapılmadı. Öncelikle bu aracı kusursuzu ile değiştirmelerini talep ettim, fakat bayi bu duruma yanaşmadı. Kendilerinden aracı değiştirmelerini talep ediyorum fakat sonuç olumsuz olacağından dolayı dava yoluna gittim"