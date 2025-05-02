Şifreleriniz ne kadar güvende? Hive Systems 2025 şifre tablosu hackerların hızını gözler önüne seriyor

Siber tehditlerin her geçen gün daha karmaşık hale geldiği bir dünyada, Hive Systems’ın 29 Nisan 2025’te yayımladığı 2025 Şifre Tablosu, şifre güvenliği konusunda alarm zillerini çalıyor. Üniversiteler, büyük medya kuruluşları ve binlerce şirket tarafından referans alınan bu tablo, hackerların şifreleri kırma hızındaki artışın boyutlarını gözler önüne seriyor. NVIDIA’nın en yeni RTX 5090 GPU’ları ve bcrypt gibi güçlü şifreleme algoritmalarıyla hazırlanan tablo, şifrelerin “yeşilde” — yani güvenli bölgede — kalması için acil ve etkili önlemler alınması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Şifrelerinizi hâlâ basit ve kısa tutuyorsanız, bu haber sizi harekete geçmeye zorlayacak.

BEŞ YILLIK ŞİFRE GÜVENLİĞİ EVRİMİ

Habertürk'ün haberine göre, Hive Systems, 2020’den beri Şifre Tablosu ile şifre güvenliğinin sınırlarını zorluyor. İlk olarak howsecureismypassword verilerine ve Microsoft MVP’si Mike Halsey’nin analizlerine dayanan tablo, şifrelerin uzunluğu, karmaşıklığı, kullanılan şifreleme algoritması ve hackerların donanım gücü gibi faktörlere bağlı olarak ne kadar sürede kırılabileceğini ölçüyor. Yıllar içinde tablo, teknolojik gelişmeler ve veri ihlallerinden elde edilen bilgilerle sürekli güncellendi.

REKLAM 2020’de tablo, tek bir NVIDIA RTX 2080 GPU’su ve artık güvenli olmayan MD5 şifreleme algoritmasıyla hazırlanmıştı. 2022’de Amazon AWS ve Microsoft Azure gibi bulut bilişim kaynaklarını kullanan sekiz A100 GPU’su ile daha gerçekçi bir tablo oluşturuldu. 2023’te, ChatGPT gibi yapay zeka sistemlerini çalıştıran donanımlar teste dahil edildi ve web sitelerinin genellikle kabul ettiği özel karakterler (^%$!&@#) dikkate alınarak analizler daraltıldı. 2024’te veri ihlallerindeki trendler doğrultusunda MD5’ten bcrypt’e geçildi ve 32 iterasyon kullanıldı. 2025 tablosu ise on iki RTX 5090 GPU’su ve 32.768 iterasyonlu bcrypt şifrelemesiyle, iyi finanse edilmiş bir hackerın kabiliyetlerini simüle ediyor. Siber saldırılar 1 milyonu aştı! Haberi Görüntüle ŞİFRE KIRMA SÜRECİ: ŞİFRELEMENİN PERDE ARKASI Şifre kırmanın nasıl çalıştığını anlamak için şifrelemenin (hashing) temellerini bilmek şart. Şifreleme, bir şifrenin özel bir yazılım aracılığıyla karıştırılmış, tanınmaz bir versiyonunu oluşturur. Örneğin, “sifre123” kelimesi MD5 ile şifrelendiğinde “e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e” sonucunu üretiyor. Bu hash, sunucularda şifrenin kendisi yerine saklanıyor, böylece veri ihlallerinde şifreler doğrudan açığa çıkmıyor. Ancak bu işlem tek yönlü; bir hash’ten orijinal şifreyi geri çıkarmak mümkün değil.

Hackerlar bu engeli “kaba kuvvet” (brute-force) yöntemiyle aşar. Klavyedeki tüm olası karakter kombinasyonlarının hash’lerini oluşturup, çalınan bir veri tabanındaki hash’lerle eşleştirirler. Bu süreç, özellikle Grafik İşlem Birimleri (GPU’lar) ile hızlandırılır. Oyun grafikleri veya kripto para madenciliği için tasarlanmış GPU’lar, hash hesaplamalarında olağanüstü bir performans sergiler. Hashcat gibi araçlar, bcrypt gibi algoritmaları test ederek kırma sürelerini ölçer. 2025 Şifre Tablosu, Hashcat’in sağladığı performans verilerinden yararlanarak, donanım gücünün şifre kırma sürelerini nasıl kısalttığını açıkça gösteriyor. REKLAM 2025’İN ÇARPICI BULGULARI: ŞİFRELER DAHA KIRILGAN 2025 Şifre Tablosu, şifre kırma sürelerinin hızla düştüğünü ortaya koyuyor. Geçen yıla kıyasla, tüketici sınıfı GPU’lar şifreleri yaklaşık %20 daha hızlı kırabiliyor. Örneğin, sadece küçük harflerden oluşan sekiz karakterli bir şifre, bcrypt (10 çalışma faktörü) ile korunsa bile, on iki RTX 5090 GPU’suyla yalnızca üç haftada kırılabilir. Sayılar, büyük harfler ve özel karakterler eklendiğinde bile, kısa şifreler için kırma süreleri hâlâ endişe verici derecede kısa.

Örneğin, karmaşık karakterler içeren sekiz karakterli bir şifre, bcrypt ile şifrelenmiş olsa (32.768 iterasyon) ve rastgele oluşturulmuşsa, yüksek donanımlı bir sistemle birkaç ayda kırılabilir. Ancak, insanların oluşturduğu şifreler genellikle tahmin edilebilir olduğundan, yaygın şifre listeleri veya “gökkuşağı tabloları” kullanılarak bazen saniyeler içinde çözülebilir. Bu, özellikle aynı şifrenin birden fazla platformda kullanılması durumunda riski artırıyor. DONANIM DEVRİMİ: GPU’LARIN ŞİFRE KIRMADAKİ ROLÜ Kırma sürelerindeki bu çarpıcı düşüş, büyük ölçüde GPU teknolojisindeki sıçramalardan kaynaklanıyor. NVIDIA’nın en yeni tüketici sınıfı grafik kartı RTX 5090, inanılmaz bir hesaplama gücü sunuyor. On iki RTX 5090 bir araya geldiğinde, iyi finanse edilmiş bir hackerın yeteneklerini yansıtıyor. Hive Systems, ChatGPT gibi yapay zeka sistemlerini çalıştıran kurumsal düzey donanımları da test ederek, bu tür sistemlerin şifreleri daha da hızlı kırabileceğini ortaya koydu. Hashcat ve üretici verilerinden elde edilen performans ölçümleri, RTX 5090’ın 2020’de kullanılan RTX 2080 gibi eski modelleri nasıl gölgede bıraktığını açıkça gösteriyor. REKLAM Bulut bilişim, hacklemeyi herkes için erişilebilir hale getirdi. AWS ve Azure gibi platformlar, bireylerin saatlik hesaplama gücü kiralayabileceği alternatiflerle birleştiğinde, hackerlar pahalı donanımlara ihtiyaç duymadan büyük çaplı saldırılar düzenleyebiliyor. Bu, kaba kuvvet saldırılarını hem amatörler hem de organize suç grupları için daha uygulanabilir kılıyor.

YEŞİLDE KALMAK: ŞİFRE GÜVENLİĞİ İÇİN ALTIN KURALLAR Hive Systems, siber tehditlere karşı etkili bir savunma için uzun, benzersiz ve karmaşık şifreler kullanılmasını öneriyor. 2025 tablosu, şifrelerin en az 18 karakter uzunluğunda olması ve harf, sayı ve özel karakter karışımı içermesi gerektiğini vurguluyor. “korkusuz-maceraci-yildiz-tozu” gibi uzun ve akılda kalıcı parolalar, hem güvenli hem de kullanıcı dostu bir seçenek sunuyor. Şifre yöneticileri, karmaşık şifreler oluşturup saklayarak, aynı şifrenin farklı sitelerde kullanılmasını önlüyor ve güvenliği artırıyor. Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA), kırılan bir şifrenin bile doğrudan erişim sağlamasını engelleyerek ek bir koruma katmanı oluşturuyor. Hive Systems, 2 Mayıs 2025 Dünya Şifre Günü’nde bu stratejileri öne çıkaran kaynaklar paylaşarak, kullanıcıları daha güvenli alışkanlıklar benimsemeye teşvik etti. KÜRESEL ETKİ VE GELECEĞE BAKIŞ Şifre Tablosu, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe, İspanyolca, Boşnakça ve Almanca çevirileriyle dünya çapında bir etki yaratıyor. Austin merkezli şifre kırıcı ve araştırmacı Sam Croley, gibi uzmanların doğrulamasıyla güvenilirliğini kanıtlayan tablo, siber güvenlik farkındalığını artırmada kilit bir rol oynuyor. Kuantum bilişimin yaklaştığı bir gelecekte, kırma sürelerinin daha da azalabileceği uyarısında bulunan Hive Systems, bireyleri ve kurumları şimdiden proaktif adımlar atmaya çağırıyor.