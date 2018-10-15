Quit Genius isimli Londra merkezli bir girişim, kullanıcıların sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak hedefiyle çalışmalarını yürütüyor. Yusuf Sherwani, Maroof Ahmed ve Sarim Siddiqui isimli 3 doktor tarafından kurulan girişim, kullanıcılara günde 5 dakikalık ‘bilişsel davranış’ terapisi sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, girişimin sunduğu hizmetlerden yararlananlar arasında sigarayı bırakma oranı yüzde 36 iken, sigara kullanımını azaltma oranı ise yüzde 56 seviyesinde.

Quit Genius’ın terapileri, sesli seanslar, animasyonlu videolar ve etkileşimli egzersizler gibi farklı türdeki içeriklerden oluşuyor. Girişim, aynı zamanda alkol, stres, motivasyon ve sağlık gibi farklı terapiler de sunuyor. Girişimin planları arasında sigarayı bırakmak isteyen hamile kadınlara yönelikte çözümler bulunuyor.

2 milyon dolarlık bir yatırım alan Quit Genius, yakın zaman içinde kilo yönetimi, sosyal baskı ve özgüven gibi başlıkları da portföyüne katacak. 300 bin kişinin kayıtlı olduğu Quit Genius'ın, aktif kullanıcı sayısı 20 bini bulmuş durumda. Şirketin yıl sonu hedefi ise aktif kullanıcı sayısını 100 bine çıkarmak.

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