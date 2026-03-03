Sigara fiyatları 2026: Zam sonrası güncel ve yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Tütün kullanıcısı güncel sigara fiyatlarını merak ediyor. Marka marka sorgulanan tütün ürünleri ÖTV zammı ile değerlendiriliyor. Bilindiği üzere Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla önce JTİ grubuna şimdi ise Philip Morris grubuna zam geldiğini duyurmuştu. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, son durum...
Sigara zammı sonrası güncel ve yeni sigara fiyatları araştırılıyor. En son Şubat ayında Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaralara zam yapıldığını açıklamıştı. Dündar yeni fiyat tarifesinin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. İşte, zam sonrası yeni sigara fiyatları
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Şuan sigara fiyatlarına zam gelmedi. En son zam 18 Şubat’ta gelmişti. Zamlı fiyatlar 18 Şubat 2026 itibarıyla bayilerde uygulanmaya başlandı. Yeni fiyat düzenlemesi sonrası raflardaki etiketler güncellendi.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2026
İlk fiyat artışı açıklaması ise Japan Tobacco International (JTI) grubundan gelmişti. Güncellenen listeye göre grubun en düşük fiyatlı sigarası 100 TL’ye çıkarken, en pahalı ürünün fiyatı 115 TL olarak belirlendi. Artış yalnızca paket sigaralarla sınırlı kalmadı. Sarmalık tütün ürünlerinde de fiyat değişikliğine gidildi. Buna göre 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL’ye yükseldi.