Sigara fiyatları güncel liste tütün ve tütün ürünleri kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. ÖTV zammı ile bir paket sigarada 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükselmişti. Sene başından beri 8 TL zamlanan sigara fiyatlarına yeni zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İşte, 22 Ağustos Pazartesi güncel sigara fiyatları listesi...