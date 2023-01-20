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Sigara ve kirli havanın etkilerinden kurtaran mucize: Ciğerleri tertemiz yapıp vücudu toksinlerden arındıran kür!

Görevi, kanın oksijenlenmesini sağlamak olan akciğerler, göğüs kafesinin içinde, nefes alıp verdikçe genişleyen ve büzülen, kaburgaların sardığı kafesin içinde bulunan süngerimsi, elastik bir organdır. Dakikada 12 ile 14 kez nefes alıp verme hareketini yaparak havalanan akciğerler vücudun en hayati organlarından biridir. Akciğerlerin çalışmaması yaşamın sonu anlamına geliyor. İnsan sağlığı için bu denli önemli olan akciğer, adeta vücutta detoks görevi görüyor. Vücuttaki kirli kanın yenilendiği önemli bir organ olan akciğer dış etkenlerden kaynaklı olarak yıprandığı vakit hayati fonksiyonlarımız ciddi boyutlarda zarar görmüş oluyor. Sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz akciğer sağlığı için dikkat edilmesi gereken önemli kilit noktaları bulunmaktadır. Akciğeri tertemiz yapan kür tarifi ise sağlıklı bir için tam bir destek görevi görüyor.

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  • Sigara ve kirli havanın etkilerinden kurtaran mucize: Ciğerleri tertemiz yapıp vücudu toksinlerden arındıran kür!

    Canlıların yaşayabilmesi için bir temel taşı olan akciğerler sağlıklı bir vücut için de mutlaka korunmalıdır. Bu sebepten dolayı korunması adına ele alınacak önlemler büyük bir önem arz eder. Özellikle son dönemlerde kirli havaya maruz kalmanın kaçınılmaz olması ve sigara bağımlılığı, pasif içicilik gibi etkenler bu organı zamanla yıpratıyor ve işlevsiz hale getiriyor. Vücuttaki kirli kanı temizleme görevi üstlenen akciğer; sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar, sağlıksız beslenme ve hava kirliliği gibi durumlar nedeniyle yıpranır. Vücudu temizleyen bu organında temizlenmeye ihtiyacı vardır. Sigara ve kirli havanın akciğer sağlığı üzerindeki etkilerini tamamen vücudunuzdan atmanın mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Peki akciğeri temizlemenin yolu nedir? Sağlıklı bir yaşam için akciğeri 3 günde temizleyen karışımın etkilerine inanamayacaksınız. İşte akciğeri 3 günde tertemiz yapıp yenileyen kür tarifi…
  • Sigara ve kirli havanın etkilerinden kurtaran mucize: Ciğerleri tertemiz yapıp vücudu toksinlerden arındıran kür!

    AKCİĞERLERİ TEMİZLEYEN KÜR TARİFİ

    Zaman içerisinde yıpranan akciğerlerin sağlıklı bir şekilde işleyişi için temizlenmesi büyük önem taşıyor. Peki vücudu temizlemeye yarayan bu organın temizlenmesi mümkün mü ve nasıl temizlenir? Cevabı ise çok basit! Evde doğal malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu kürle akciğeri 3 günde tüm zararlı dış etkenlerden kurtaracaksınız. 3 günde harikalar çıkaran bu kürle hem akciğerinizi temizlenecek hem de sigara etkilerini azaltacaksınız. Peki akciğerleri temizleyen bu kür nasıl yapılıyor? İşte muhteşem kürün tarifi…
  • Sigara ve kirli havanın etkilerinden kurtaran mucize: Ciğerleri tertemiz yapıp vücudu toksinlerden arındıran kür!

    Akciğeri temizleyen kür için gerekli malzemeler:

    Zerdeçal (Bakteri, kanser ve virüsleri yok eden vitaminler, omega 3 asitleri ve mineralleri barındırır.)

    Soğan (Kanser, solunum sorunlarını ve kötü huylu tümörlerin tedavisinde kuvvetlidir.)

    Zencefil (Akciğerlerde biriken mukusları yok eder.)
  • Sigara ve kirli havanın etkilerinden kurtaran mucize: Ciğerleri tertemiz yapıp vücudu toksinlerden arındıran kür!

    Nasıl yapılır?

    Az miktarda şekeri su kaynattıktan sonra zencefil ve doğranmış soğanları parçalayarak ilave edin. Bu malzemeleri bir müddet kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve zerdeçal ilave edin. Su miktarı yarıya inene dek kaynatın. Karışımı süzün ve sıvıyı bir şişe ya da kavanozun içine yerleştirin. Soğumaya bırakın ve buzdolabına koyun. Bu kürü üç gün boyunca tüketin. İnanılmaz etkilerini göreceksiniz.
  • Sigara ve kirli havanın etkilerinden kurtaran mucize: Ciğerleri tertemiz yapıp vücudu toksinlerden arındıran kür!

    AKCİĞER NEDEN ÖNEMLİDİR?

    Akciğer vücuttaki kirli kanın temizlenmesinde büyük rol oynar. Kirli kanı temiz kana dönüştüren akciğer, vücudun nefes alışverişini kontrol eden organdır. Akciğerin sorun yaşaması durumunda, nefes alışverişlerimiz sorunlu duruma gelebilir. Bu durum birçok organın zarar görmesine yol açar.
  • Sigara ve kirli havanın etkilerinden kurtaran mucize: Ciğerleri tertemiz yapıp vücudu toksinlerden arındıran kür!

    AKCİĞER NASIL TEMİZLENİR?

    Akciğerlerin sağlıklı bir işleyişe sahip olması için temiz tutmak oldukça önemli. Akciğeri temizlemek için yapılması gereken ve dikkat edilmesi gereken kurallar var. Akciğer temizliği için uygulaması geren bu yöntemler ise sağlıklı yaşamın kilit noktası. Bunlar uygulandığında, akciğerler normal işlevine dönerek, nefes almak kolay hale getirebilir. Rahat nefes almak için hayati organ görevi gören akciğeri, sağlıklı gıdalar tüketerek ve bazı zararlı alışkanlıkları terk ederek temizlemek mümkündür. Akciğerlerin temizlenmesi isteniyorsa, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkların bırakılması gerekiyor.
  • Sigara ve kirli havanın etkilerinden kurtaran mucize: Ciğerleri tertemiz yapıp vücudu toksinlerden arındıran kür!

    AKCİĞERİ TEMİZLEYEN BESİNLER NELERDİR?

    Akciğeri temizlemek için sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Abur cubur tüketimine son vermek, spor yapmak ve doğal besinlere yönelmek gerekiyor.

    Sarımsak akciğeri temizleyen besinler arasında yer alır. Haftada iki defa yemeklerde sarımsak tüketmek, akciğer sağlığı için gereklidir.

    Keçiboynuzu, akciğerlerde detoks etkisi yaptığı gibi temizleme görevi görüyor.

    Zencefil ve tere akciğer dostu oldukları kadar daha rahat nefes için akciğerleri temizliyor.

    Kereviz ve üzüm akciğerleri temizleyen diğer besinler içerisinde yer alıyorlar.

    Bunun yanında sebze ve meyvelerin hemen hemen hepsi akciğerlerin temizlenmesinde yardımcı görev görebiliyorlar.

    Akciğerleri temizlemek için salatalık, biber, doğal kaynatılabilir bitkiler tüketilebilir.
  • Sigara ve kirli havanın etkilerinden kurtaran mucize: Ciğerleri tertemiz yapıp vücudu toksinlerden arındıran kür!

    AKCİĞERİ TEMİZLEYEN YÖNTEMLER NELERDİR?

    Akciğer temizleyen besinlerin yanında çeşitli yöntemlerle de akciğer organı daha temiz hale getirilebilir.

    Düzenli ve sağlıklı olarak spor yapılırsa akciğerlerin temizlenmesi kolay hale getirilebilir.

    Akciğerleri temizlemek için banyo yapmak önemlidir. Her gün rahatlatıcı banyo yapmak toksinleri dışarıya attığından, akciğerler daha rahat nefes alabiliyor.

    Mümkün olabildiğince bol oksijen bulunan ortamlara haftada 1 kez olsa bile gitmek akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olabilir. Bunun için doğa yürüyüşleri veya doğa kampları alternatif olarak kabul ediliyor.
  • Sigara ve kirli havanın etkilerinden kurtaran mucize: Ciğerleri tertemiz yapıp vücudu toksinlerden arındıran kür!

    AKCİĞERİ TEMİZLEMEK İÇİN NELERDEN UZAK DURULMALI?

    Akciğerleriniz temiz olmasını istiyorsanız, sigaradan uzak durmanız gerekiyor. Sigara akciğerde katran birikmesini ve çeşitli zararlı maddelerin artmasına neden oluyor.

    Bunun dışında, alkol tüketmeyi bırakmanız ve sağlıksız gıdalardan uzak durmanız gerekiyor.

    Dondurulmuş gıdalar, hazır yemekler ve doğal olmayan ürünleri tüketme alışkanlığınız varsa bunları bırakmanız önemli olarak görülebilir.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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