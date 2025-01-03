EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Sigarada maktu vergi artışı 60 kuruş olurken vergi çarpanı nedeniyle bu değişiklik fiyata 3 lira civarında yansıyacak.

Buna göre, ÖTV artışının ardından sigaralara ortalama paket başına 3 TL civarında bir zam gelmesi bekleniyor.