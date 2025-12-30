Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi BİR SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ! Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu, kaç TL? İşte 30 Aralık 2025 güncel sigara fiyatları

        Bir sigara grubuna zam geldi! Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Sigaraya zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun ürünlerine zam yaptığını duyurdu. Bu gelişme sonrası zamlı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Dündar'ın açıklamasına göre, 5 TL'lik fiyat artışı 5 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak. Peki, sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 30 Aralık 2025 güncel sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 12:20 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sigaraya zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 2026 yılının ilk zam haberini duyurdu. Dündar’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre bir sigara grubu, 5 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere ürünlerine zam yaptı. Peki, hangi sigaraya zam geldi, ne kadar? Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Aralık 2025 güncel sigara fiyatları...

        2

        SİGARAYA ZAM GELDİ

        Bir sigara grubunun ürünlerine zam geldi.

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CB sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

        Dündar, paylaşımında ‘’Birkaç gün önceki ropörtajımızda dediğimiz gibi ilk sigara gurubuna 5 TL zam geçişi gerçekleşti.’’ ifadelerini kullandı.

        3

        SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

        CB sigara grubuna yapılan zam, 5 Ocak 2026 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

        4

        EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLDU?

        Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

        Güncel fiyat listesine göre en ucuz sigara 90 TL'den, en pahalı sigara 105 TL'den satışa sunuluyor.

        5

        30 ARALIK 2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

        • 5 TL’lik zam sonrası CB sigara grubunda en ucuz sigara 90 TL, en pahalı sigara ise 95 TL oldu. (5 Ocak itibarıyla geçerli olacak)

        • PM grubunda en ucuz sigara 95 TL, en pahalı sigara 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 130 TL’den satılıyor.

        6

        • JTI grubunun en ucuz sigarası 90 TL, en pahalı sigarası 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 245 TL’den satılıyor.

        • BAT grubunun en pahalı sigarası 105 TL, en ucuz sigarası ise 90 TL oldu.

        7

        • IT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 105 TL, en ucuz sigara fiyatı ise 88 TL oldu.

        • TT grubunun en ucuz sigara fiyatı 87 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 105 TL oldu.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?