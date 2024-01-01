Sigaraya zam mı geldi? 1 Ocak 2024 en düşük sigara fiyatı ne kadar oldu?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu. Yapılan bu açıklama, "Sigaraya zam mı geldi? 1 Ocak 2024 en düşük sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi grup sigaralara zam geldi?" Sorularını beraberinde getirdi. Bilindiği gibi son olarak geçtiğimiz ayın başında çeşitli sigara markalarına 5 TL'lik zam gelmişti. İşte 1 Ocak 2024 en düşük sigara fiyatı...
Sigara zammı son dakika… Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Yapılan açıklama ile zamlı sigara fiyatlarının 2 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Peki, "Sigaraya zam mı geldi? 1 Ocak 2024 en düşük sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi grup sigaralara zam geldi?" İşte detaylar...
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni sigara fiyatlarını duyurdu.
EN DÜŞÜK SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?
Son zamla birlikte bir sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 58 TL ile 60 TL arasından satılmaya başlandı.
Zamlı fiyatlar 2 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.
SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; 28 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2024 itibarıyla uygulanmak üzere, sigara vergileri artırıldı. Buna göre;
Maktu vergi paket başına 1,1043 TL'den, 4,8058 TL’ye,
Asgari maktu vergi 22,228 TL’den, 28,498 TL’ye çıkarıldı.
Nispi vergi oranı yüzde 63’ten yüzde 57’ye indirildi.
Diğer yandan 2024 yılı Ocak ayında sigara ÖTV’sindeki otomatik enflasyon artışının uygulanmayacağı da açıklandı.
SİGARA FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?
Sigara vergileriyle ilgili yapılan bu yeni düzenlemeler enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımları destekleyecek nitelikte.
Düzenleme ile, sigara vergi sistemindeki enflasyonu olumsuz etkileyen mali çarpan 7,5’ten 5,2’ye düştü. Yani, artık 1 TL’lik bir maliyet artışı sigaraların perakende satış fiyatına 7,5 TL yerine 5,2 TL olarak yansıyacak. Vergi oranının artıyor olmasına rağmen sigarada fiyat artışları eskisine göre daha az olacak.
YENİ VERGİ UYGULAMASI BİRÇOK AMACA HİZMET EDİYOR
Sigaralara uygulanan maktu verginin ağırlığının artırılması ve nispi vergi unsurunun ağırlığının düşürülmesi ile ilgili düzenleme AB uygulamaları ve gelişmiş ülke örnekleri ile paralel olduğu değerlendiriliyor.
Böylece maliyet artışının enflasyon üzerindeki baskısını azaltılmak suretiyle enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefiyle uyumlu bir vergi sistemine geçilmesi amaçlanıyor.