Sigara fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. En son yapılan sigara zammının ardından tüm tütün ürünlerine 3 TL birden zam geldi. Bugün ise sosyal medyada sigaraya yeni bir zam yapıldığı iddia edildi ve sigara fiyat listesi paylaşıldı. Peki, sigaraya zam geldi mi? British American Tobacco (BAT) Türkiye zamlı sigara fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu. İşte Sigara zammı Ağustos 2019 detayları...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

British American Tobacco (BAT) Türkiye, sosyal medyada yayınlanan zamlı sigara fiyat listesinin ardından bir duyuru yayınladı. İşte o açıklama...

Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

British American Tobacco (BAT) Türkiye

SİGARAYA NEDEN ZAM GELMİŞTİ?

Sigarada perakende satış fiyatına bağlı vergilendirme sistemi “mali çarpan” etkisi yaratıyor. “Mali çarpan” vergi ya da maliyet artışlarının perakende fiyatlara katlanarak yansıması sonucunu doğuruyor. Şu anda çarpanın mevcut seviyesi 9,3 olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla, 1 kuruşluk bir maliyet artışının perakende fiyata yansımasının 9,3 kuruş tutarında olabiliyor. Buna göre, maktu vergide temmuz başında gerçekleşen 0,0339 TL’lik artışın, perakende fiyatlara yansımasının ortalama 0,32 TL tutarında olması gerekiyordu.

Sigara vergi sisteminde Ocak ayında gerçekleşen değişiklikler kapsamında nispi vergi yüzde 63’ten yüzde 67’ye çıkarılmıştı. Bu 4 puanlık artış yine mali çarpan sebebiyle, ortalama fiyattaki bir üründe yaklaşık 4 TL fiyat artışına neden olmaktaydı. Bu vergi artışının yaklaşık yarısı yani 2 TL’si fiyatlara yansımıştı. Temmuz’da gerçekleşen maktu vergi artışı ile birlikte ortalama fiyattaki bir üründeki toplam vergi etkisi 2,5 TL olarak hesaplanıyordu.