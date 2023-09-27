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        Haberler Ekonomi Sigorta Sigorta sektörünün inovatif ödülleri sahiplerini buldu - Sigorta Haberleri

        Sigorta sektörünün inovatif ödülleri sahiplerini buldu

        Sigorta sektörünün ödül programı Smart-i Awards'ın kazananları belli oldu. 7 farklı kategoride 13 Altın, 8 Gümüş ve 8 Bronz olmak üzere 29 ödülün sahiplerini bulduğu program, "İnovatif Dönüşüm" ana temasında sektörün geleceğine ışık tutacak bir panele de ev sahipliği yaptı...

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        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 16:36 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:36
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        Sigorta Oscar'ları sahiplerini buldu
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        Smart-i Awards (Smart Insurance Awards), sigortacılığın gelişmesini hedef alan ürün ve hizmetleri desteklemek, inovatif projeleri öne çıkararak bunların gelişimindeki iş modellerinin, deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak ve sektördeki yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlendi. Sigorta sektörünün önde gelen temsilcilerinin buluştuğu ödül töreni 12. Sigorta Haftası ve 2. Uluslararası Sigorta Zirvesi kapsamında 26 Eylül’de Swissotel’de gerçekleşti.

        Sigorta, finans ve teknoloji sektörleri başta olmak üzere daha birçok sektöre Akıllı Yaşam ve PSM dergileriyle ulaşan, her gün yüz binlerce okuyucusunu sigortagundem com, psmmag.com ve ekonomimanset.com web sitelerinde internet haberciliği ve interaktif iletişim kanallarıyla buluşturan Erişim Medya Grubu'nun organizasyonu olan Smart-i Awards’ın Ana Sponsoru sigorta sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği (TSB) oldu. Maher Holding “Altın Sponsor”, RS Otomotiv Grubu “Gümüş Sponsor” olarak yarışmada yerini alırken, Aksigorta, Crede, FinTech İstanbul ve Payten de “Destekçi Kuruluş” oldu.

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        Ödül töreninin 12’nci Sigorta Haftası ve 2’nci Uluslararası Sigorta Zirvesi kapsamında gerçekleşmesi ayrı bir önem taşıdı. Uluslararası davetli ve konuklar eşliğinde düzenlenen zirve, dopdolu içeriğini Smart-i Awards ödül töreni ile taçlandırmış oldu.

        7 KATEGORİ 29 ÖDÜL

        Sigorta şirketleri, bireysel emeklilik şirketleri, brokerlar, sigorta şirketleri ile iş birliği yapan diğer sektörlerden yazılım, donanım, hizmet sağlayıcı şirketler ve sigorta sektörüne hizmet veren ajansların katıldığı yarışmaya 100'e yakın başvuru oldu. Finale kalan 43 ödül adayı proje Altın, Gümüş ve Bronz Smart-i için yarıştı.

        Smart-i Awards ödül kategorileri; 'Dijital Dönüşüm', 'En İnovatif Ürün', 'En İyi Tutundurma, Pazarlama Başarısı', 'Sosyal Sorumluluk', 'Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi', 'Yılın Ekibi' ve 'Yılın InsurTech'i' olmak üzere 7 başlık altında toplandı. 13 Altın, 8 Gümüş ve 8 Bronz olmak üzere toplam 22 şirketin kazandığı 29 ödül sahiplerine kavuştu.

        Yarışmanın jüri üyeleri arasında Akıllı Yaşam Dergisi Yayın Danışmanı Abdullah Çetin, İstanbul Sigorta Acenteleri Birliği Başkanı Berrin Dinç, Fiona Teknoloji ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Ertuğrul Bul, HDH Danışmanlık Müdürü Metin Karacan, VC Özel Sermaye Sektörü Kıdemli Danışmanı Nolwenn Allano, Habertürk Editörü Rahim Ak, Doğan Sigorta Brokerlik CEO'su Selcen Doğan Gür ve FinTech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı yer aldı.

        GELECEK HEYECAN VERİCİ

        Smart-i Awards, sektörün geleceğine ışık tutacak bir panele de ev sahipliği yaptı. “İnovatif Dönüşüm” ana temasıyla, 'Gelecek Heyecan Verici Hazır mısınız?' başlığında düzenlenen panelin moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve FinTech İstanbul Kurucu Ortağı Selim Yazıcı üstlenirken, panelistler arasında Crede Kurucu Ortağı Ahmet Kocamaz, Payten Türkiye Ülke Lideri ve Paratika CEO’su Burak Kutlu ve Aksigorta Teknoloji ve Operasyonel Mükemmellikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Konak yer aldı.

        Konuşmacılar panelde dijitalleşme ve dijitalleşmenin önündeki bazı görünmez engelleri dile getirirken, teknolojinin InsurTech ekosistemine etkisi, InsurTech’lerin geleceği, doğal afetlerde sigorta teknolojilerinin kullanımı, tüm bu gelişmelerin sigortalı ve sigortacılara yansımaları gibi konuları enine boyuna tartıştı ve sektör temsilcileri ile paylaştı.

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        #haberler
        #sigorta
        #smart-i awards
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