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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sigortası olmayan çiftçilerin hasarı karşılanacak - İş-Yaşam Haberleri

        Sigortası olmayan çiftçilerin hasarı karşılanacak

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaları, hasarı oranında karşılayacaklarını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 01:11 Güncelleme: 16.04.2025 - 01:14
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        Sigortası olmayan çiftçilerin hasarı karşılanacak
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 5 günde yaşanan hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler sonucu meydana gelen zirai don olaylarına ilişkin, bölge milletvekillerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yaptıklarını bildirdi.

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        Zirai don yaşanan illerdeki hasarı tespit etmek amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Zirai don yaşanan illerimizde, il ve ilçe müdürlüklerimiz ile TARSİM ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada üreticimizin yanında yer almakta, hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Zirai don sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaları, hasarı oranında karşılayacağız."

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        Yumaklı, çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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