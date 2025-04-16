Sigortası olmayan çiftçilerin hasarı karşılanacak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaları, hasarı oranında karşılayacaklarını ifade etti

Anadolu Ajansı Giriş: 16.04.2025 - 01:11 Güncelleme: 16.04.2025 - 01:14 facebook

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