Zirai don önergesi kabul edildi

Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin zirai dona ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

Önergelerin ön görüşmesinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, zirai dondan tarımın etkilendiğini belirtti.

Yaşananların iktidarın tarım politikası sınavı olduğunu söyleyen Kaya, bu sınavdan başarısız olunması halinde tarımsal ihracatın da zarar göreceğini dile getirdi.

Kaya, kurulacak komisyonun zaman kaybetmeden görevine başlaması gerektiğini vurguladı.

Afet desteklerinin sağlanmasını, Zarar Tespit Komisyonlarının çalışmasını isteyen Kaya, Zirai Afet Fonu'nun kurulmasını önerdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, iktidarın yanlış politikaları dolayısıyla krizler yaşandığını savundu.

Tarım ürünlerinin fiyatlarının arttığını, gıda güvenliğinin sağlanamadığını ileri süren Özdağ, "Tarım sektörümüz, girdi maliyetlerindeki artışlar, tarım desteklerinin azaltılması, yanlış politikalar nedeniyle içinden çıkılmaz hale getirilmiştir. Çiftçimiz, tarihi yıkımla karşı karşıyadır. Don felaketi umutları da tüketmiştir." diye konuştu.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın da zarar gören çiftçilere doğrudan gelir desteği verilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını, bu konuda atım atılması gerektiğini kaydetti.

Zirai donla ilgili çiftçilere destek verilmesine ilişkin kanun teklifi hazırladıklarını aktaran Olgun, "Yaşanan don olayına mahsus olmak üzere dekar başına 10 bin lira gelir desteği sağlanmalıdır. TARSİM yeniden yapılandırılmalıdır." diye konuştu.

"Bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklıkları kaydedilmiş, tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birisi yaşanmıştır. Ürünlerde don yanığı, çiçek ve meyve dökülmesiyle birlikte meyve ağaçlarında da hasar meydana gelmiştir. Bazı bölgelerde zarar oranı yüzde 70 ila yüzde 90 arasındadır. Rekolte kaybı, üretici geliri düşüşü ve ihracat riski doğmuştur. Tarımsal üretimde ciddi verim kaybı oluşmuştur."

Fendoğlu, 36 ilde meyve bahçelerinin ve tarım alanlarının zarar gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

Çiftçilerin ve tarım işçilerinin zor durumda olduğunu kaydeden Çiftyürek, zararın bir an önce karşılanması gerektiğini belirtti.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, zirai donun çok sayıda il ve ilçede etkili olduğunu aktardı.

MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, yaşanan zirai donun çok sayıda üründe hasara neden olduğunu ifade etti.

Geniş araştırma yapılmasını talep eden Varlı, yaşanan zirai donla ilgili tespitlerin yapılarak çiftçilerin zararının karşılanması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

"Büyük felaketle karşı karşıyayız. Birçok ürün zarar gördü. Yaşadığımız felaketi mutlaka yerinde görmemiz lazım. Her ilden çığlıklar yükseliyor, her evde ağıtlar yakılıyor. Milletin geleceği yanmış. 20 santimetrenin üzerindeki tüm tarım ürünleri yanmış durumda. Mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçinin, üreticinin ne yapması gerektiğini anlatmalı."

Yaşanan zirai don olayının bazı bölgelerde daha zor günlerin yaşanmasına neden olacağını ifade eden Ağbaba, komisyonun çiftçinin lehine çalışma yapması gerektiğini dile getirdi.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ile Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş da yaşanan mağduriyetin herkesi ilgilendirdiğini ifade ederek, zararların karşılanmasını istedi.

Geniş il ağının zirai dondan etkilendiğini vurgulayan Tüfenkci, "Olumsuzluklara rağmen Tarım ve Orman Bakanlığımız hızlı aksiyon aldı, sahadan gelen her ihbarı değerlendirerek saha çalışmalarına başladı, tespitleri yapmaya devam etti. Tarım ve Orman Bakanlığımız doğru bir iş yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın istişare toplantısında da arkadaşlarımız gerekli sorunları ilettiler." ifadelerini kullandı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'nın bazı ilçelerinde incelemelerde bulunduklarını, meyve ve sebzelerin zirai don dolayısıyla zarar gördüğünü anlattı.

Parti olarak üreticilerin yanında olduklarının altını çizen Tüfenkci, "Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu felaketin yaralarını sarmak için mevcut mekanizmaları devreye sokacak, ilave tedbirler de alacağız. Bazı önerilerimiz Bakanlık nezdinde de tartışılıyor. Sulama ve elektrik ile faizsiz kredi destekleri verilmesi tartışılıyor." diye konuştu.

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AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, çiftçileri dinlediklerini ve görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Çiftçilerin bazı taleplerde bulunduğunu aktaran Kıratlı, çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, son 30 yılın en düşük sıcaklıkların yaşandığını söyledi.

Zirai donun, en çok sert kabuklu ve sert çekirdekli meyveleri etkilediğini ifade eden Korkmaz, Tarım ve Orman Bakanlığının sahada aktif olarak görev yaptığını kaydetti.

Komisyon kurulması kabul edildi

Görüşmelerin ardından zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.