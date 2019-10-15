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Sihirbazlar Çetesi filmi oyuncuları kimler? Sihirbazlar Çetesi filminin konusu ne? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Show TV izleyicilerini yabancı filmler ile buluşturmaya devam ediyor. Peki, Sihirbazlar Çetesi filmi nasıl? İşte Sihirbazlar Çetesi filmi hakkında yorumlar...

SİHİRBAZLAR ÇETESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Atlas isimli son derece karizmatik ve etkileyici bir illüzyonist, birbirinden yetenekli dört sihirbazı bir araya getirir. “Mahşerin Dört Atlısı” adıyla gösteriler düzenleyen ekip, sihir marifetlerini sadece sahne gösterileri için değil, soygun yaptıkları bankaların sistemlerine erişmek ve izleyicileri soymak için kullanırlar.

FBI ve Interpol de bir sonraki gizli eylemlerinin ne olacağını tahmin etmeye çalışarak bu çetenin peşine düşer.

SİHİRBAZLAR ÇETESİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Louis Leterrier’in yaptığı, Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Michael Caine, Isla Fisher ve Dave Franco gibi usta oyuncuların yer aldığı 2013 yapımı “Sihirbazlar Çetesi” Salı akşamı Show TV’de!

“Sihirbazlar Çetesi”, 15 Ekim Salı akşamı saat 21.45’te Show TV’de!