'Sihirli Annem'in çocuk yıldızları büyüdü, roller değişti

'Sihirli Annem' dizisi, 22 yıl önce yayınlanmaya başladığında sadece hikayesiyle değil, çocuk oyuncularıyla da gönüllerde taht kurmuştu. Çocuk yıldızlar aradan geçen yıllar içinde kendi hayatlarına yelken açtı. Farklı iş alanlarında kariyer yapan o çocuklar, şimdi sinema filminde birer yetişkin olarak kamera karşısına geçtiler. Ancak bu kez roller değişiyor. Dizide çocukluklarını izlediğimiz Ceren, Cem, Çilek, Toprak ve Tuğçe karakterleri bu kez kendi çocuklarına yol gösteren anne baba rollerini canlandırıyorlar.

Yapımcılığını; Polat Yağcı’nın, yönetmenliğini; Mustafa Kotan’ın üstlendiği, senaryosu; Gamze Özer ile Arzu Yurtseven’e ait olan Poll Films imzalı 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filminde başrolleri İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat paylaşıyor.

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Zeynep Özkaya (Çilek), Gizem Güven (Ceren), Buğra Özmüldür (Cem), Damla Ersubaşı (Tuğçe) ve Jennifer Boyner (Toprak) yıllar sonra karakterlerine yeniden can verecekler. Bu değişim, 'Sihirli Annem' evreninde izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Seyirciler hem nostalji yaşayacak hem de karakterlerin yıllar içindeki değişimine tanık olacaklar.

SİHİRLİ ANNEM'İN ÇOCUKLARI DİZİDEN SONRA NE YAPTI? O zamanın çocuk starları, şimdinin yetişkin gençleri… Kimi bir şirkette yönetici, bazıları ise ünlü influencer oldu; içerik üretiyorlar. Ama birbirlerinden hiç kopmadılar. Hatta geçen yıl birlikte tatile gittiler… CEM, İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ OLDU Buğra Özmüldür (Cem), Marmara Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık bölümünü bitirdi. 10’u dünya klasiği olmak üzere, 40 yabancı eseri Türkçeye çevirdi. Şarkı sözü yazarlığı yapıyor. Gökçe’nin 'Venüs' adlı şarkısını o yazdı. Oyunculuğa tiyatroda devam ediyor. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde İş Geliştirme Direktörü olarak çalışma hayatını sürdürüyor. REKLAM ÇİLEK, VİDEO İÇERİKLERİ ÜRETİYOR Zeynep Özkaya (Çilek), liseye kadar birçok projede oyunculuğa devam etti. Kariyerine yedi yıldır kurumsal markalarla çalışarak sosyal medya içerik üreticisi olarak devam ediyor. Gizem Güven’in yönlendirmesiyle başladığı influencer’lıkta Instagram’da 940 bin takipçiye ulaştı. 31 Mayıs’ta pilot Oğulcan Can ile evleniyor.