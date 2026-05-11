'Sihirli Annem: Periler Okulu'nun galası yapıldı

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; 'Sihirli Annem Periler Okulu', pazar akşamı düzenlenen gala ile görücüye çıktı. 15 Mayıs'ta tüm sinema salonlarında vizyona girecek olan film için Zorlu PSM'de düzenlenen gala; pembe halısı, Sihirli Annem evrenini yansıtan dekorları ve çocuklar için hazırlanan sürpriz etkinlikleriyle adeta festivale dönüştü.

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Poll Films imzalı filmin başrollerinde İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan ve Gül Onat yer alırken; güçlü oyuncu kadrosunda Doğa Rutkay Kamal, Bekir Aksoy, Ayşen İnci, Tiraje Başaran, Gamze Karta, Ecrin Su Çoban, Jess Molho, Damla Ersubaşı, Derin Yağcı, Lena Naz Kalaycı ve Abdullah Burak Kaya bulunuyor. Filmin yönetmenliğini Mustafa Kotan, senaryo yazarlığını ise Arzu Yurtseven üstlendi.

Galaya filmin oyuncularının yanı sıra ünlü isimler de çocuklarıyla katıldı. Cansu Kurtçu, Mehmet Ali Erbil, Melike Öcalan, Murat Serezli, Nefise Karatay, Nur Fettahoğlu, Pelin Akil, Pelin Karahan, Sami Levi, Seda Üren, Selim Serezli, Sezin Erbil, Tolga Akış, Wilma Elles, Yudum ve Yüksel Aksu gibi birçok tanınmış isim galadaydı.

"MACERA VE AKSİYON DOLU BİR FİLM"

Nevra Serezli, "Biz çok severek, eğlenerek ve keyifle çektik. Bu sefer daha zengin, daha neşeli, daha müzikli bir film seyredeceksiniz" derken; rol arkadaşı İnci Türkay, "Bu ilgiyi, bu sevgiyi hak etmek için daha da çok çalışacağız. Polat Yağcı daha çok film çekecek. Bu güzel duyguları hep birlikte paylaşacağız. Yine dostluğu, sevgiyi, beraberliği ve umudu anlattığımız; macera ve aksiyon dolu bir film" diyerek, tüm izleyicileri sinemaya davet etti.

'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adlı ilk filmin gördüğü ilgiden sonra ikinci filmin geleceğini tahmin ettiklerini belirten Ayşen İnci, "Bu arada Polat Yağcı, bildiğiniz gibi pek çok film yaptı bu sene. Çok üretken ve çalışkan bir yapımcı. Ben yalnızca Sihirli Annem adına değil, sinema sektörüne kattığı bu hareket ve üretkenlik için de kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Polat Yağcı: Geçen yıl bu filmin birincisini yapmıştık ve sinemalarda çok büyük ilgi görmüştü. Bu sene ikincisini yaptık çünkü önce bir dizi olarak başlayan Sihirli Annem, yirmi iki yıllık bir heyecan. Yirmi iki yıl sonra bu yapımı yeniden sinema filmi olarak izleyiciyle buluşturmak bize nasip oldu. Sağ olsun seyirci de büyük ilgiyle karşıladı. Biz de ikinci filmi çektik. Aramıza yeni katılan isimler, yeni arkadaşlarımız oldu ve aileyi, dostluğu, sevgiyi anlatan çok güzel bir film ortaya çıktı. Filmde bize katılan Manifest grubu da Sihirli Annem ile büyümüş bir jenerasyonun temsilcisi. Bu film onlar için de çok güzel bir hatıra oldu.

"ÇOCUKLARIN BİZİ SEVECEĞİNİ UMUT EDİYORUZ"

Doğa Rutkay, "Sevgili dostlarım, biz aileye sonradan sevgili Bekir ile dâhil olduk. İyi ki de olduk. İyi ki Polat Bey bizi aradı ve 'Haydi gelin!' dedi. Bu güzel ailenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Her ne kadar yaramaz karakterler olsak da çocukların bizi seveceğini umut ediyoruz" derken; rol arkadaşı Bekir Aksoy ise, "Bunun içinde olmaktan mutluluk duyuyorum ve Türkiye'de özellikle aileyi, çocukları ve gençleri işleyen bu tarz projelerin olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Şahap Sayılgan: Sizleri özlemiştik. Umarım sizler de bizi özlediniz. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz.

Jess Molho: Ben bu diziye dahil olduğumda Yavuz bekâr bir adamdı; evlendi, çocuğu oldu, şimdi de torunu var. Yani Sihirli Annem aslında üretmeye devam ediyor. Hem yeni nesil perileri görecekler hem de bu aile serüveninin nasıl devam ettiğini izleyecekler.

Yönetmen Mustafa Kotan: Biz filmi çekerken çok eğlendik, umarım seyirciler de seyrederken eğlenir.

Gamze Karta: Böylesine değerli bir filmin içinde yer almak benim için hayatımın unutulmaz deneyimlerinden biri. Hepinizi çok seviyorum. Rekoru tazelemeye geliyoruz diyebilirim.

Ecrin Su Çoban: Çok güzel bir iş, çok güzel bir proje bu ve ben de burada olmaktan gurur duyuyorum. Çok usta oyuncular var. Gerek kamera önü gerek kamera arkası herkes çok çalıştı. Bence de yeni bir rekor geliyor.

Damla Ersubaşı: Kocaman ailemiz tekrar bir araya geldi, hatta daha da büyüdük. Bunun için ayrıca çok mutluyum. Yine sürprizlerimiz var. Bu gece için de zaten ayrıca heyecanlıyım; çok başarılı, çok iddialı bir şekilde karşınızdayız. Annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tam bu saf sevginin gününde yine karşınızdayız.

Bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten 'Sihirli Annem: Periler Okulu'nun çocuk oyuncuları; Lena Naz Kalaycı, Derin Yağcı ve Abdullah Burak Kaya, Anneler Günü'nü kutlayarak bu özel günde etkinlikte bulunmaktan dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti.

"ÇOCUKLAR FİLMİ MERAKLA BEKLİYOR"

Pelin Akil, çocuklarıyla birlikte katıldığı galada açıklamalarda bulundu. Anneler Günü’nün kendisi için hem yoğun hem de duygu yüklü geçtiğini belirten oyuncu, çocuklarının sürpriz hediyeleriyle mutlu olduğunu dile getirdi. Güne çocuklarının etkinlikleriyle başladığını, ardından gala heyecanına ortak olduklarını ifade eden Akil, "Çocuklar filmi merakla bekliyor. Önceki filmi de izlemişlerdi, şimdi hep beraber bu sihirli dünyaya dahil olacağız. Yorgunluk ve mutluluk gibi pek çok duyguyu bir arada yaşıyoruz. İki çocukla her şey iki katına çıksa da bu çok güzel bir his" dedi.

'Sihirli Annem'in yıllardır süren başarısına değinen Akil, çocukların masalsı ve sihirli temalara ilgi duyduğunu söyledi. Film afişindeki karakterler aracılığıyla çocuklarıyla iyilik ve kötülük kavramlarını konuştuklarını belirten oyuncu, "İnsanların dış görünüşüne bakarak iyi ya da kötü olduklarını anlayamayacağımızı, asıl önemli olanın kalp olduğunu konuştuk" şeklinde konuştu.

"ÇOK DUYGULANDIM"

Akil'in kızları Alin ve Lina, anneleri için papatya ve pembe çiçekler aldıklarını söyledi. Kızlarının bu jesti karşısında duygulanan oyuncu, "Çok duygulandım; bazen bu koşturmacanın arasında böyle anlar insanın kalbine dokunuyor" dedi.

Son olarak yeni projeler için görüşmelerinin sürdüğünü belirten Pelin Akil, yeniden setlere dönmek istediğini vurgulayarak, "İyi bir enerjiye sahip, heyecan duyacağım güzel bir hikâye bekliyorum" diye konuştu.