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Haberler Gündem İnanç Siirt Bayram namazı saati 2022: Diyanet takvimi ile Siirt bayram namazı vakti saat kaçta kılınacak?
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Siirt Bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet takvimi ile Siirt'te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı için coşkulu bekleyiş devam ediyor. 2 Mayıs Pazartesi günü yani yarın idrak edilecek olan Ramazan Bayramı sabah namazı ile birlikte başlayacak. Peki, Diyanet takvimine göre Siirt'te bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet ile Siirt Bayram namazı vakti...

Siirt Bayram namazı saati 2022: Diyanet takvimi ile Siirt bayram namazı vakti saat kaçta kılınacak?

Siirt'te bayram namazı saati merak ediliyor. Siirtli vatandaşlar bayram namazında ibadet ederek bayram heyecanını hep birlikte yaşayacak. Diyanet İşleri tarafından 81 ilin bayram namazı saatleri açıklanırken Siirt bayram namazı saati de duyuruldu. Peki, Siirt'te bayram namazı saati kaçta? İşte, merak edilen sorunun yanıtı...

SİİRT BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Siirt'te Ramazan Bayramı namazı saat 05.47'de kılınacak.

SİİRT NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duasını okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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