"Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
Siirt'te, 9 Nisan'da hayatını kaybettikten sonra defnedilen 63 yaşındaki Naif Sepet'in mezarı, ses geldiği iddiasıyla dün açıldı. Yaşam belirtisinin olmadığı belirlenince mezar, tekrar kapatıldı
Siirt'te ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre 9 Nisan'da, Naif Sepet (63) hayatını kaybetti.
NAMAZI KILINDI TOPRAĞA VERİLDİ
Naif Sepet, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle’de bulunan Zevye Mezarlığı’nda defnedildi.
"MEZARDAN SES GELDİ" İDDİASI
DHA'daki habere göre önceki gün sabah saatlerinde mezarlığı ziyaret etmek isteyen yakınları, Sepet'in mezarının başında dua ederken ses geldiğini iddia etti.
BİR DAHA TOPRAĞA VERDİLER
Bunun üzerine Sepet'in yakınları mezarlığa akın etti.
Ardından kaza kürekle mezar tekrar açıldı.
Yaşam belirtisi olmadığının anlaşılması üzerine merhum, tekrar defnedildi.