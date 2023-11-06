Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te şarampole devrilen otomobil alev aldı: 6 ölü, 1 yaralı

        SİİRT´inKurtalan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilin alev alması sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 22:18 Güncelleme: 06.11.2023 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te şarampole devrilen otomobil alev aldı: 6 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT´inKurtalan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilin alev alması sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. 

        Kaza, akşam saatlerinde Siirt- Kurtalan yolu, Gözpınar köyü Çay Geçit mezrasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen otomobil alev alarak yanmaya başlarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil itfaiye tarafından söndürülürken, ekiplerin yaptığı kontrolde, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazada, yanan otomobilde yaşamını yitiren 6 kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Siirt'te feci kaza!
        Siirt'te feci kaza!
        Gutteres, Gazze'ye 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı
        Gutteres, Gazze'ye 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Beşiktaş içeride başka dışarıda başka!
        Beşiktaş içeride başka dışarıda başka!
        Şiddet gören kadına yardım etmek istemişti
        Şiddet gören kadına yardım etmek istemişti
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak

        Benzer Haberler

        Siirt'te devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürüc...
        Siirt'te devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürüc...
        Siirt Üniversitesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
        Siirt Üniversitesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
        Siirt'te oğlunu kanserden kaybeden baba, hayatını bu hastalıkla mücadeleye...
        Siirt'te oğlunu kanserden kaybeden baba, hayatını bu hastalıkla mücadeleye...
        Siirt Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
        Siirt Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
        Siirt'te kadın ve çocuk konulu resim sergisi açıldı
        Siirt'te kadın ve çocuk konulu resim sergisi açıldı
        Siirt'te Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        Siirt'te Filistin'e destek kermesi düzenlendi