Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 11 gün sonra yaşamını yitirdi

Yoğun bakımda tedavisi süren Vedat Temel, dün akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Temel’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ormandalı köyünde defnedildi.

Kaza, 2 Kasım’da öğle saatlerinde Pervari ilçesinin Karasungur köyü yakınlarında meydana geldi. Vedat Temel’in kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi. Kazada yola savrulan Temel, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Vedat Temel, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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