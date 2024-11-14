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        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 11 gün sonra yaşamını yitirdi

        SİİRT'in Pervari ilçesinde kullandığı motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Vedat Temel (25), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:54 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:00
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        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 11 gün sonra yaşamını yitirdi
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        SİİRT’in Pervari ilçesinde kullandığı motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Vedat Temel (25), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaza, 2 Kasım’da öğle saatlerinde Pervari ilçesinin Karasungur köyü yakınlarında meydana geldi. Vedat Temel’in kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi. Kazada yola savrulan Temel, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Vedat Temel, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yoğun bakımda tedavisi süren Vedat Temel, dün akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Temel’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ormandalı köyünde defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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